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30сентября
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сегодня, 15:20 0

В США садовод погиб из-за паразитов в горшечном растении

В США садовод погиб из-за паразитов в горшечном растении
Фото: pixabay.com

В США садовод погиб от заболевания, которым заразился во время ухода за горшечным растением, сообщают «Известия» со ссылкой на Daily Star.

По данным издания, 82-летний мужчина стал жертвой паразитов — свободноживущих амеб, которые обитают в почве. Микроорганизмы проникли в мозг садовода и привели к его разжижению.

Проявлялось заболевание в виде слабости. К врачам американец обратился только через две недели, когда у него начала отказывать правая часть тела и начались когнитивные нарушения. Спустя некоторое время мужчина скончался.

Свободноживущая амеба смертельно опасна для человека, так как может приводить к тяжелым последствиям. Зачастую ее наличие диагностируют лишь при вскрытии.

28 сентября сообщалось, что в американском штате Техас при расследовании смерти шестилетнего мальчика обнаружили в водопроводной воде поедающую мозг амебу.

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#здоровье #США

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