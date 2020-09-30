В США садовод погиб из-за паразитов в горшечном растении
В США садовод погиб от заболевания, которым заразился во время ухода за горшечным растением, сообщают «Известия» со ссылкой на Daily Star.
По данным издания, 82-летний мужчина стал жертвой паразитов — свободноживущих амеб, которые обитают в почве. Микроорганизмы проникли в мозг садовода и привели к его разжижению.
Проявлялось заболевание в виде слабости. К врачам американец обратился только через две недели, когда у него начала отказывать правая часть тела и начались когнитивные нарушения. Спустя некоторое время мужчина скончался.
Свободноживущая амеба смертельно опасна для человека, так как может приводить к тяжелым последствиям. Зачастую ее наличие диагностируют лишь при вскрытии.
28 сентября сообщалось, что в американском штате Техас при расследовании смерти шестилетнего мальчика обнаружили в водопроводной воде поедающую мозг амебу.
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