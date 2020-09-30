В Приамурье по-осеннему тепло: прогноз погоды на 1 октября

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В Белогорске, Свободном, Райчихинске, Завитинске и Архаре завтра облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем +8…+14°С. Ветер юго-восточный 2-6 метров в секунду. В Зее и Шимановске малооблачно, без осадков. Днем потеплеет до +13 градусов. Юго-восточный ветер подует со скоростью до 7 метров в секунду. В Тынде облачно. Температура днем около +10°С. Ветер северо-восточный слабый. В Сковородине пасмурно, без осадков. Дневные температуры будут в пределах +2…+13°С. Ветер восточный до 6 метров в секунду, сообщает rp5.ru

В Благовещенске ночью малооблачно, днем переменная облачность – без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет +3…+5°С, днем потеплеет до +12…+14°С.