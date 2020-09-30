Законы в октябре: повышение зарплат бюджетникам, отмена коронавирусных льгот и запрет на курение

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Сняты ограничения по оплате налогов за счет «излишков»

С 1 октября начнут действовать новые правила зачета налоговой переплаты. Сам документ вступил в силу в прошлом году, а с октября 2020-го начнут действовать три его поправки из статьи 1, которые касаются новых правил по налоговой переплате. Теперь зачет переплаты больше не будет зависеть от вида налога. Федеральные, региональные и местные налоги разрешат засчитывать между собой. Переплату можно будет направить в счет будущих платежей либо на погашение задолженности.

По шести вкладам страховку увеличат до 10 миллионов

С 1 октября увеличивается гарантированная сумма возмещения по банковским вкладам до 10 миллионов рублей (сейчас она составляет 1,4 миллиона). Однако такая привилегия будет доступна не всем. На повышенную страховую выплату по банковским вкладам можно будет рассчитывать в определенных случаях.

Бюджетникам повысят оклады

С 1 октября у сотрудников бюджетных организаций на 3 процента повышается оплата труда. Оклады вырастут у работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Также индексация коснется работников госорганов и гражданских служащих воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти.

Больше станут получать военнослужащие, а также сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, СВР, ФСО, Росгвардии, СК и Генпрокуратуры. Прибавка коснется и дипломатических работников МИДа, диппредставительств и консульских учреждений, территориальных органов-представительств МИДа на территории России.

Частников освободят от НДС

С 1 октября при оказании государственных и муниципальных услуг в социальной сфере негосударственные организации будут освобождены от уплаты НДС. Для получателей социальных услуг ничего не изменится, но частному сектору бизнеса станет немного легче.

Поддельных духов станет меньше

С 1 октября вводится обязательная маркировка духов и туалетной воды. Продажа таких товаров в России без средств идентификации будет запрещена. Новый закон не коснется продукции, которую не успели реализовать до 1 октября (ее нужно промаркировать до 1 октября 2021 года). Маркировка будет находиться на упаковке или этикетке.

В барах и ресторанах запретят курить кальяны

С 30 октября курить в помещениях общественного питания будет окончательно запрещено. Это касается теперь не только табака, но и кальянов, а также другой продукции, содержащей никотин.

Ломбарды будут работать до 23 часов

С 12 октября время работы ломбардов увеличится на три часа. Ожидаются и другие перемены. Например, регулировать деятельность ломбардов будет Банк России. Также установлено, что ломбардный кредит не должен быть выше той суммы, в которую оценили заложенную вещь. А если хозяин не выкупит свой залог, то продавать его можно будет только на открытых торгах, если сумма оценки выше 300 тысяч рублей.

Отмена льгот, веденных из-за COVID-19

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции была введена серия временных льгот для бизнеса и граждан. Они касаются кредитов для компаний, полисов ОСАГО и онлайн оформления выплат семьям. В октябре заканчивается срок их действия.

Напомним, о каких льготах идет речь.

Выплаты на детей . Со 2 октября семьям, получающим выплату за первого или второго ребенка, нужно будет в обязательном порядке подавать заявление об их назначении. Речь идет о ежемесячном пособии в 5 тысяч рублей для детей до трех лет, 10 тысяч – до 16 лет и в размере 10 тысяч – для детей от рождения и до 16 лет.

Компенсации за услуги ЖКХ . С 1 октября семьям погибших военных и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти снова нужно будет для получения компенсации за оплату жилья и коммунальных услуг предоставлять оригиналы платежек. Их подают в органы социальной защиты населения.

Пособия по безработице . С 1 октября завершится период выплаты пособий для ИП, которые закрыли свой бизнес после 1 марта. Они могли получать пособия на уровне МРОТ (12 130 рублей). Но если индивидуальный предприниматель закрыл свой бизнес незадолго до 1 октября, он имеет право претендовать на повышенные выплаты еще три месяца.

Максимальный размер пособия прекратят выплачивать с 1 октября и гражданам, имеющим недостаточный стаж или небольшой заработок на прежнем месте работы. До этого временно платили всем.

Полис ОСАГО . С 1 октября возвращаются старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Если у виновника ДТП истек срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания снова может предъявить к нему требование компенсировать все за свой счет.

Также с 1 октября при покупке нового полиса ОСАГО, как и до пандемии, нужно будет предъявить действующую диагностическую карту. Те, кто купил страховой полис в период ограничений без предъявления диагностической карты, должен предоставить страховой компании этот документ до 31 октября 2020 года.

Кредиты бизнесу под 0% . С 1 октября истекает срок, когда юрлицам или индивидуальным предпринимателям можно было заключать с банками договор для получения кредита под 0% годовых на выплату заработной платы сотрудникам.