Россияне придумали, чем заменить ипотеку

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Россияне нашли замену ипотеке, и как отмечают эксперты, они подают заявки на крупные займы в размере 1-2 миллионов рублей.

– На рынок вторичного жилья вышли люди, которые имеют отрицательные решения по ипотеке, но для приобретения недвижимости они берут потребительские кредиты. Более того, сейчас клиентам более-менее спокойно такие кредиты одобряют, – утверждают специалисты.

По мнению экспертов, выдача таких крупных сумм может в дальнейшем привести к «определенной закредитованности населения, но пока это работает»

На сегодняшний день почти любой человек может взять потребительский кредит на сумму в 500-800 тысяч рублей. Для этого нужен только паспорт, дополнительных справок не требуется. «При этом лояльность банков распространилась и на индивидуальных предпринимателей», отмечают специалисты.