СИБУР заинтересован в сотрудничестве с региональными операторами при обращении с отходами Амурского ГХК

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СИБУР прорабатывает возможность сотрудничества с региональными операторами в части использования мощностей для размещения отходов невысоких классов опасности, образующихся в результате эксплуатации Амурского ГХК.

Планируется, что региональный оператор построит полигон с учётом наилучших доступных технологий, полностью соответствующий требованиям законодательства РФ к качеству обращения с отходами.

Размещать на специально оборудованном полигоне на территории Амурской области планируется отходы III – V классов (в соответствии с регулированием Федерального классификационного каталога отходов). К таким отходам относятся, в частности, тара, плёнки, лом металлов, пищевые отходы кухонь, офисный мусор, а также мусор с решеток ливневых стоков и защитных решеток, загрязненная упаковка, глинозем, ТКО, загрязненная спецодежда, осадок очистных, осадок промывных вод и песок от водоподготовки, отходы теплоизоляционных материалов, а также светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства, загрязненные нефтепродуктами обтирочные материалы и прочие.

На полигоне должны быть оборудованы административно-бытовые и технологические здания и сооружения, необходимые для безопасного размещения отходов. Здесь должна быть построена крытая стоянка для машин и механизмов, обеспечено электроснабжение и все соответствующие инженерные коммуникации. Согласно требованиям Роспотребнадзора к официальным местам размещения отходов в РФ, полигон обязательно должен быть оборудован системой мониторинга подземных вод с наблюдательными скважинами и прочими системами, обеспечивающими возможность постоянного контроля за объектом. Для подъезда транспортных средств в период строительства и эксплуатации объекта должны быть построены подъездные автодороги.

В связи с тем, что к размещению планируется небольшой объём производственных отходов, СИБУР прежде всего заинтересован в работе с действующими региональными операторами. В случае, если региональный оператор не сможет реализовать проект в соответствии с предъявляемыми стандартами и требованиями законодательства РФ, компания рассматривает возможность самостоятельного строительства отдельного полигона Амурского ГХК.

Охрана окружающей среды и снижение экологического воздействия является приоритетом СИБУРа. Проект будет реализован с учётом мировых стандартов в области экологии, а также внедрением наиболее современных и эффективных технологий. Среди ряда передовых экологических мероприятий, которые прорабатываются для Амурского ГХК, предусмотрена минимизация отходов, отправляющихся на размещение и временное накопление за счет вовлечения их в повторный цикл, например, в последующую переработку и использование. Кроме того, в рамках проекта АГХК будет создана система экологического контроля и в полной мере реализована Программа экологического мониторинга, включая постоянный мониторинг атмосферного воздуха, воды, почв, водно-биологических ресурсов, растительного покрова и животного мира.