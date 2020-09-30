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30сентября
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сегодня, 13:40 5

СИБУР заинтересован в сотрудничестве с региональными операторами при обращении с отходами Амурского ГХК

СИБУР заинтересован в сотрудничестве с региональными операторами при обращении с отходами Амурского ГХК
Фото: pixabay.com

СИБУР прорабатывает возможность сотрудничества с региональными операторами в части использования мощностей для размещения отходов невысоких классов опасности, образующихся в результате эксплуатации Амурского ГХК.

Планируется, что региональный оператор построит полигон с учётом наилучших доступных технологий, полностью соответствующий требованиям законодательства РФ к качеству обращения с отходами.

Размещать на специально оборудованном полигоне на территории Амурской области планируется отходы III – V классов (в соответствии с регулированием Федерального классификационного каталога отходов). К таким отходам относятся, в частности, тара, плёнки, лом металлов, пищевые отходы кухонь, офисный мусор, а также мусор с решеток ливневых стоков и защитных решеток, загрязненная упаковка, глинозем, ТКО, загрязненная спецодежда, осадок очистных, осадок промывных вод и песок от водоподготовки, отходы теплоизоляционных материалов, а также светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства, загрязненные нефтепродуктами обтирочные материалы и прочие.

На полигоне должны быть оборудованы административно-бытовые и технологические здания и сооружения, необходимые для безопасного размещения отходов. Здесь должна быть построена крытая стоянка для машин и механизмов, обеспечено электроснабжение и все соответствующие инженерные коммуникации. Согласно требованиям Роспотребнадзора к официальным местам размещения отходов в РФ, полигон обязательно должен быть оборудован системой мониторинга подземных вод с наблюдательными скважинами и прочими системами, обеспечивающими возможность постоянного контроля за объектом. Для подъезда транспортных средств в период строительства и эксплуатации объекта должны быть построены подъездные автодороги.

В связи с тем, что к размещению планируется небольшой объём производственных отходов, СИБУР прежде всего заинтересован в работе с действующими региональными операторами. В случае, если региональный оператор не сможет реализовать проект в соответствии с предъявляемыми стандартами и требованиями законодательства РФ, компания рассматривает возможность самостоятельного строительства отдельного полигона Амурского ГХК.

Охрана окружающей среды и снижение экологического воздействия является приоритетом СИБУРа. Проект будет реализован с учётом мировых стандартов в области экологии, а также внедрением наиболее современных и эффективных технологий. Среди ряда передовых экологических мероприятий, которые прорабатываются для Амурского ГХК, предусмотрена минимизация отходов, отправляющихся на размещение и временное накопление за счет вовлечения их в повторный цикл, например, в последующую переработку и использование. Кроме того, в рамках проекта АГХК будет создана система экологического контроля и в полной мере реализована Программа экологического мониторинга, включая постоянный мониторинг атмосферного воздуха, воды, почв, водно-биологических ресурсов, растительного покрова и животного мира.

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#экология #энергетика

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Комментарии
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  • Толстая натура

    Толстая натура
    1 час назад

    Какие такие отходы? Себе там на территориии отходы оставляйте, ага.

    Можете газ выкачивать, отходы закачивать или попутно китайцам по трубам гнать. На ДВ ваших отходов не надо. Про засрать ДВ уася не говорил.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    и польются ядовитые отходы по рекам амурским

  • system101

    system101
    41 минута назад

    А причем тут газ выкачивать? АГХК строят для производства полимеров вообще.

  • system101

    system101
    41 минута назад

    А причем тут газ выкачивать? АГХК строят для производства полимеров вообще.

  • system101

    system101
    40 минут назад

    Да и хорошо, что построят и озаботились таким вопросом

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