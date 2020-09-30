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30сентября
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сегодня, 14:33 0

Новый ледовый комплекс около АмГУ и ремонт БГПУ ждёт Благовещенск уже в 2021

Новый ледовый комплекс около АмГУ и ремонт БГПУ ждёт Благовещенск уже в 2021

Губернатор области Василий Орлов сообщил о строительстве закрытого ледового катка. Комплекс построят на деньги гранта для Амурского государственного университета. Также область выделит деньги на обновление исторических корпусов Благовещенского государственного педуниверситета.

— После строительства ледовой арены полностью решится вопрос спортивной инфраструктуры в микрорайоне. Здесь есть потребность в спортивных сооружениях, так как район активно расстраивается. Сейчас по Новотроицкому шоссе уже строится ФОК. А в будущем появится ещё один ледовый комплекс, — сообщил в прямом эфире губернатор.

Также Василий Орлов рассказал о ремонте БГПУ. На следующий год из областного бюджета выделят деньги на ремонт здания сначала на улице Ленина, а потом на Горького. Губернатор отметил, что это здание является историческим наследием. Поэтому его необходимо содержать соответствующим образом.

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#губернатор #областная власть #спорт #строительство #студенты

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