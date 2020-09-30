Амурские мастера стали лауреатами международной выставки-ярмарки

Дипломы лауреатов присвоили Жанне Загорской за коллекцию брошей из бисера и меха и Елене Колесовой, мастерица представила на конкурс жюри костюм: комбинезон из белого натурального меха, унты из камуса белого оленя и шапку с длинными ушами.

Приамурье на Международной ярмарке представила руководитель народного ансамбля северного танца «Дюгэлдын» Ольга Черноградская со своими воспитанниками. Ансамбль отметили дипломом III степени.

На конкурс амурские эвенки представили около 150 разнообразных изделий. Ансамбль «Дюгэлдын» выступил с эвенкийским, чукотско-эскимосским и корякским танцем. Мастера Елена Колесова и Анастасия Никифорова представили на суд жюри свои коллекции костюмов.

Фестиваль XV Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2020» прошёл с 23 по 27 сентября. В программе фестиваля: презентации книг, проектов, фестивалей, брифинги, конкурсы, круглый стол, мастер-классы, танцевальный марафон и обзорная экскурсия. Выставка-ярмарка запомнилась участникам не только программой, в 2020 году 30 лет с момента создания Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.