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30сентября
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сегодня, 13:32 0

В Екатеринославке построили современную станцию водоснабжения взамен разрушенной

В Екатеринославке построили современную станцию водоснабжения взамен разрушенной

16 июля этого года на Октябрьский район обрушился ураган. В результате пострадали четыре населенных пункта: Екатеринославка, Восточный, Варваровка и Романовка. Сильным ветром с домов были сорваны кровли, в Екатеринославке с корнем вырвало водонапорную башню, которая обеспечивала питьевым водоснабжением центральную часть села. Водоснабжение пришлось осуществлять по временной схеме.

— Специалисты оперативно решали вопрос подачи воды в дома и социальные учреждения Екатеринославки. Но данное оборудование не было рассчитано для прямой подачи воды и после проработки всех технических вопросов с учётом перспективных нагрузок, было принято решение по строительству станции второго подъема, которая будет обеспечивать жителей водой по постоянной схеме, — рассказал министр ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов.


В течение трех месяцев была проведена большая работа по возведению станции второго подъема, расположенной на улице Ленина, №98, которая помимо водоснабжения села подпитывает котельную, которая отапливает большую часть Екатеринославки. На само строительство ушло меньше месяца, сообщает областное министерство ЖКХ в своём Инстаграме.

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#ЖКХ #областная власть

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