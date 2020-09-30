Несмотря на закрытые границы в Хэйхэ будут строить понтонный мост через Амур

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Мэр Хэйхэ посетил грузовой пункт пропуска, где обсудил реализацию противоэпидемических мер и восстановление полноценной работы таможни. Грузовой понтонный мост между Благовещенском и Хэйхэ был демонтирован в апреле, но сейчас его строительство вновь необходимо на период ледостава. Как говорил губернатор Приамурья, автомобильный мост предположительно должен быть запущен в работу в ноябре этого года. Но если открытие международного моста вновь придётся перенести, понтонный мост останется единственным вариантом для грузоперевозок в межсезонье.

Как сообщает телеканал Хэйхэ, Ли Шифэн поблагодарил работников пункта пропуска за приложенные усилия по восстановлению грузооборота с Россией, а также детально ознакомился с планом возведения понтонного моста через Амур в период ледостава.

— Временный план строительства понтонного моста в данный момент находится в процессе реализации. Ли Шифэн призвал руководство пункта пропуска строго выполнять все необходимые меры предосторожности и предупреждать возникновение рисков, — сообщает Вiang.ru со ссылкой на телеканал Хэйхэ.