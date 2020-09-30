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30сентября
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сегодня, 13:04 7

Несмотря на закрытые границы в Хэйхэ будут строить понтонный мост через Амур

Несмотря на закрытые границы в Хэйхэ будут строить понтонный мост через Амур
Фото: http://biang.ru/

Мэр Хэйхэ посетил грузовой пункт пропуска, где обсудил реализацию противоэпидемических мер и восстановление полноценной работы таможни. Грузовой понтонный мост между Благовещенском и Хэйхэ был демонтирован в апреле, но сейчас его строительство вновь необходимо на период ледостава. Как говорил губернатор Приамурья, автомобильный мост предположительно должен быть запущен в работу в ноябре этого года. Но если открытие международного моста вновь придётся перенести, понтонный мост останется единственным вариантом для грузоперевозок в межсезонье.

Как сообщает телеканал Хэйхэ, Ли Шифэн поблагодарил работников пункта пропуска за приложенные усилия по восстановлению грузооборота с Россией, а также детально ознакомился с планом возведения понтонного моста через Амур в период ледостава.

— Временный план строительства понтонного моста в данный момент находится в процессе реализации. Ли Шифэн призвал руководство пункта пропуска строго выполнять все необходимые меры предосторожности и предупреждать возникновение рисков, — сообщает Вiang.ru со ссылкой на телеканал Хэйхэ.

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#дороги #Китай #таможня

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    а новый мост с ноября вроде запускают?? зачем понтон??потом еще канатку!!! и пумы запустить!! в период пандемии нужно больше мостов!!!!

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    или запланированные объемы импорта для них очень огромные? вывозить любыми ПУТЯми им разрешено.......

  • aleun

    aleun
    1 час назад

    inoy, да наши ни хрена не успевают построить таможенный терминал на новом мосту...

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    за чем его открывать тогда?)))

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    зачем*

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    59 минут назад

    Да не построят они,т.е.наши,пункты пропуска. Денег нет.

  • амурская алена

    амурская алена
    43 минуты назад

    Правильно делают,если пандемия не остановится,а это никто не знает,заработает понтонный мост,ведь вы хотите,огурцы кушать,как в прошлом году,не могли жить без них.

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