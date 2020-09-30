В Сочи вынесли приговор жонглирующему ребенком отцу

В середине августа в сети появилось видео, где мужчина, сидя на стуле на природе, держит за ногу вниз головой младенца и перебрасывает девочку из одной руки в другую.

«Рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Кравцова И. В. и Гетманской Д. С., не имеющих постоянной регистрации на территории РФ, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»)», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что мужчина также обвиняется в совершении преступления «Незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства, в значительном размере».

Каждому родителю ребенка назначали штраф в размере 30 тыс. руб. Помимо этого к Кравцову применили наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца с отбыванием в колонии-поселении.