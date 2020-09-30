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30сентября
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сегодня, 11:42 0

В Сочи вынесли приговор жонглирующему ребенком отцу

В Сочи вынесли приговор жонглирующему ребенком отцу
Фото: Instagram

Хостинский районный суд Сочи вынес приговор в отношении родителей новорожденной, которые обвиняются в жестоком обращении с дочкой. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

В середине августа в сети появилось видео, где мужчина, сидя на стуле на природе, держит за ногу вниз головой младенца и перебрасывает девочку из одной руки в другую.

«Рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Кравцова И. В. и Гетманской Д. С., не имеющих постоянной регистрации на территории РФ, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»)», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что мужчина также обвиняется в совершении преступления «Незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства, в значительном размере».

Каждому родителю ребенка назначали штраф в размере 30 тыс. руб. Помимо этого к Кравцову применили наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца с отбыванием в колонии-поселении.

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#дети #происшествия #СМИ

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