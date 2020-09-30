Вакцина от 23 штаммов пневмококка спасёт от коронавируса

— Для детей в возрасте до двух лет рекомендовано использовать именно конъюгированную 13-валентную вакцину. Для лиц старше 65 лет, а также пациентов с хроническими заболеваниями мы рекомендуем начинать с нее же, а через год уже прививаться 23-валентной, — отметил главный эпидемиолог минздрава России Николай Брико.

Специалисты уверены, вовремя сделанный укол позволит избежать бактериальных осложнений при COVID-19 и улучшит состояние иммунной системы. Также считают и коллеги из-за рубежа, Итальянские учёные отметили, что привитые от пневмококка гораздо реже заболевали новым вирусом.