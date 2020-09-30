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30сентября
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сегодня, 12:08 3

Вакцина от 23 штаммов пневмококка спасёт от коронавируса

Вакцина от 23 штаммов пневмококка спасёт от коронавируса
Фото: pixabay.com

Учёные назвали препараты, которые помогут не заразиться коронавирусом, а в случае заражения снизят риск осложнений. Для взрослых, по их словам, подойдёт 23-валентная, а детям и пожилым — 13-валентная вакцина от пневмококка, сообщили «Известия».

— Для детей в возрасте до двух лет рекомендовано использовать именно конъюгированную 13-валентную вакцину. Для лиц старше 65 лет, а также пациентов с хроническими заболеваниями мы рекомендуем начинать с нее же, а через год уже прививаться 23-валентной, — отметил главный эпидемиолог минздрава России Николай Брико.

Специалисты уверены, вовремя сделанный укол позволит избежать бактериальных осложнений при COVID-19 и улучшит состояние иммунной системы. Также считают и коллеги из-за рубежа, Итальянские учёные отметили, что привитые от пневмококка гораздо реже заболевали новым вирусом.

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#коронавирус #здоровье

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Комментарии
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  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    47 минут назад

    Где её брать вакцину эту 23-валентную? Приобрести можно где-либо?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    39 минут назад

    барыги за сколько продавать будут?

  • Oldlord

    Oldlord
    35 минут назад

    Когда уже АИ возьмёт на работу корректора? (

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