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30сентября
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сегодня, 12:20 0

В Свободном ищут пропавшего школьника

В Свободном ищут пропавшего школьника

Девятилетний Олег Федоров вчера ушёл со школы, но домой вернулся.

Ученик школы №1 вчера не вернулся домой после уроков. Приметы пропавшего: тёмный волос, рост 130-135 сантиметров, среднего телосложения. У мальчика есть шрам на подбородке и за ушами. Ребёнок был одет в серо-жёлтый спортивный костюм. При себе имел чёрный портфель, сообщает амурский поисково-спасательный отряд.

Всех, кому что-либо известно о ребёнке, просят позвонить по номерам 89145847110, 89140463544, 89146062840 или обратиться по адресу: город Свободный, улица 40 лет Октября, 74, кабинет 12.

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#дети #происшествия #Свободный

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