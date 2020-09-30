В Свободном ищут пропавшего школьника

Девятилетний Олег Федоров вчера ушёл со школы, но домой вернулся.

Ученик школы №1 вчера не вернулся домой после уроков. Приметы пропавшего: тёмный волос, рост 130-135 сантиметров, среднего телосложения. У мальчика есть шрам на подбородке и за ушами. Ребёнок был одет в серо-жёлтый спортивный костюм. При себе имел чёрный портфель, сообщает амурский поисково-спасательный отряд.

Всех, кому что-либо известно о ребёнке, просят позвонить по номерам 89145847110, 89140463544, 89146062840 или обратиться по адресу: город Свободный, улица 40 лет Октября, 74, кабинет 12.