Дожди, мокрый снег и гололед: на Приамурье надвигается циклон

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Амурские синоптики объявили об очередном ухудшении погоды. В связи с прохождением западного циклона в период со 2 по 4 октября на территории области пройдут дожди, местами сильные. В северных районах выпадет мокрый снег. Велика вероятность гололедных явлений.

«Смещение фронтальных разделов будет сопровождаться сильным ветром – до 12-17 метров в секунду. С затоком холодной воздушной массы к концу периода ожидается понижение температурного фона на 2-4℃», – сообщает Амурский гидрометцентр.

В связи с крайней неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погодных условий будет ежедневно корректироваться суточными прогнозами погоды.