Жители северных районов Приамурья сегодня пообщаются с губернатором

Сегодня губернатор и профильные министры полетели в Сковородинский, Тындинский, Зейский, Селемджинский районы. В планах встреча с населением и решение социальных вопросов.

— Планируем посетить социальные объекты, провести личный прием граждан и, конечно, посмотреть, как организовано питание в школах. В эту командировку специально отводим время на посещение бамовских поселков и отдаленные территории, в которые не так часто получается приехать. Со мной работают профильные министры, чтобы мы могли оперативно решить возникающие вопросы, а также правильно оценить обстановку в населённых пунктах, — сообщил утром губернатор в своём Инстаграме.