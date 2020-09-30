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30сентября
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сегодня, 11:55 0

Жители северных районов Приамурья сегодня пообщаются с губернатором

Жители северных районов Приамурья сегодня пообщаются с губернатором
Фото: @va.orlov

Сегодня губернатор и профильные министры полетели в Сковородинский, Тындинский, Зейский, Селемджинский районы. В планах встреча с населением и решение социальных вопросов.

— Планируем посетить социальные объекты, провести личный прием граждан и, конечно, посмотреть, как организовано питание в школах. В эту командировку специально отводим время на посещение бамовских поселков и отдаленные территории, в которые не так часто получается приехать. Со мной работают профильные министры, чтобы мы могли оперативно решить возникающие вопросы, а также правильно оценить обстановку в населённых пунктах, — сообщил утром губернатор в своём Инстаграме.

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#губернатор #жизнь #областная власть

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