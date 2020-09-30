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30сентября
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сегодня, 11:19 0

Лера Кудрявцева рассказала, что Шепелев издевался над Жанной Фриске

Лера Кудрявцева рассказала, что Шепелев издевался над Жанной Фриске
Фото: lirocy.com

Пара Шепелев-Фриске выглядела идеальной семьей. Телеведущий всегда трогательно отзывается о возлюбленной, которую поддерживал в период борьбы с раком. Однако близкие друзья артистки уверяют: Дмитрий совсем не такой добрый, каким хочет казаться, пишет StarHit.

Так, например, Ольга Орлова не может понять, почему Шепелев запретил семье Жанны общаться с маленьким Платоном. А Влад Лисовец и вовсе уверяет: с развитием болезни Фриске телеведущий из любящего мужчины превратился в хладнокровного человека. Несмотря на неоднозначное поведение Дмитрия друзья певицы не спешат раскрывать всех подробностей его темного прошлого.

Такой же позиции придерживается и 49-летняя Лера Кудрявцева, которая заявила, что знает о Шепелеве страшную тайну. При этом разоблачать шоумена она не хочет ради благополучия Платона. «Все знают одну сторону, а я знаю с другой… менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого», — призналась она в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»

К слову, сестра Фриске вспоминала, что телеведущий не раз позволял себе унижать избранницу. Дмитрий жестоко оскорблял Жанну, которой тем временем восхищались миллионы поклонников. «Ты страшная и уже никому не нужна, кроме меня. Да ты без меня вообще сдохнешь», — кричал он ей. Я спросила тогда Жанну, часто ли он себе такое позволяет. Она сказал, мол, да, бывает. Но тут же начала брать вину на себя: «Может, я что не так сказала или сделала. Довела его», — делилась Наталья.

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#шоу-бизнес #СМИ

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