Треть АЗС может закрыться в России до конца года

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Уже в 2020 году треть российских заправок может закрыться. Такую ситуацию прогнозируют в Независимом топливном союзе.

С 1 октября 2020-го вступает в силу национальный стандарт (ГОСТ Р 58927-2020). В нём содержатся новые рекомендации по оснащению АЗС. Документ обязывает заправки иметь в распоряжении оборудование с контролем количества заливаемого топлива. Колонки должны быть оснащены программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа, а также замен узлов, не предусмотренных её изготовителем.

Дмитрий Гусев, вице-президент Независимого топливного союза отметил, что в России из 23 тыс. АЗС большая часть — около 60% — независимые. И многим из них будет не по карману такое обновление оборудования, а из-за несоответствия новым стандартам они могут подвергнуться штрафам, пишут «Известия».

— В итоге предприниматели окажутся в ситуации, когда неясно, где его брать и сколько на это есть времени. При этом периодически ужесточаются штрафы против АЗС. В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется, — заключил Дмитрий Гусев.