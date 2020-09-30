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30сентября
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сегодня, 11:03 0

В Мазановском районе пропал мужчина

В Мазановском районе пропал мужчина
Фото: @grompoisk

В селе Молчаново Мазановского района ищут мужчину. Он ушёл из дома 28 сентября и до сих пор не вернулся.

58-летний Анатолий Набережный в понедельник, 28 сентября, вышел из дома по улице Набережная в селе Молчаново и пропал. На сегодняшний день местонахождение мужчины неизвестно, сообщает поисково-спасательный отряд «Гром».

Амурчанин вышел из дома в старом офицерском кителе песчаного цвета, камуфляжных штанах, чёрных ботинках и чёрной шапке. Рост мужчины 170-175 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые, на лице щетина. Есть и особая примета: прищуренный правый глаз.

Информацию о местонахождении Анатолия Набержного можно сообщить по телефонам 8-914-584-71-10, 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40.

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#жизнь #Завитинск #помощь #происшествия

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