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30сентября
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сегодня, 10:36 0

Внучка Людмилы Гурченко подралась в ночном клубе с фотомоделью

Внучка Людмилы Гурченко подралась в ночном клубе с фотомоделью
Фото: wordyou.ru

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева рассказала о потасовке с фотомоделью Ларой Фрост в клубе, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Елены «Комсомольской правде». По словам женщины, Фрост разозлили ее дружеские объятия со знакомым.

— На мероприятии было много людей, которых я знаю несколько лет, — все свои. Я подошла к Руслану — обняла его и поцеловала, чтобы поздравить с презентацией (музыкального альбома. — Прим. ред.). Все! Почему я не могу этого сделать? Он в ответ меня тоже по-дружески обнял и поцеловал. Это нормальные, общепринятые жесты. <…> Я знать не знала, что у него есть эта Лара, — он, как потом оказалось, пришел на мероприятие с ней. Она неожиданно налетела на меня, — заявила Королева.

Она также подчеркнула, что обратилась в полицию после инцидента. Королева утверждает, что фотомодель ударила ее «пару раз по почкам» а также бросила в нее бутылку.

Лара Фрост, в свою очередь, заявила изданию, что ее спровоцировали вступить в драку.

— Я пришла в клуб со своим мужчиной. Отошла от него и вдруг увидела, что какая-то женщина пристает к моему мужчине. Это меня и спровоцировало на агрессию. Получилось то, что получилось, — сказала она.

Фотомодель отметила, что не знала Королеву до этого случая.

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#происшествия #СМИ #шоу-бизнес

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