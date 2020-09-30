Приамурье вошло в число регионов-лидеров по количеству социальных предпринимателей

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Амурская область вошла в первую двадцатку в рейтинге регионов по количеству социальных предприятий. Регион занимает 12 место среди всех субъектов страны. Приамурье опередило Краснодарский край, Свердловскую и Ростовскую области.

Возможность получить статус социального предпринимателя амурчане впервые получили только в этом году.

— У нас в регионе очень много людей с добрыми сердцами. Социальное предпринимательство в области уже охватывает практически все возможные направления — бизнесмены бесплатно помогают в реабилитации инвалидов, дают возможность пожилым людям получать дополнительное образование, предоставляют услуги в области культуры и медицины, помогают в трудоустройстве, обеспечивают доступную среду. Получение статуса «социального предпринимателя» позволило увидеть каждого из таких бизнесменов. Наладить контакт и целенаправленно заняться вопросами поддержки такого бизнеса, — рассказала Татьяна Ситникова, руководитель регионального Центра «Мой Бизнес».

Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья с помощью иппотерапии, медицинское такси для людей с ограниченными возможностями здоровья, бесплатные спортивные секции для детей — в перечне социальных проектов Приамурья десятки сфер. Чаще всего все услуги для социально незащищенных слоёв населения предприниматели предоставляют на абсолютно безвозмездной основе или на условиях частичной оплаты услуг. Поэтому для дополнительной поддержки таких проектов сегодня на региональном и федеральном уровнях вводятся адресные механизмы помощи.

В нескольких муниципалитетах Амурской области социальные предприниматели уже имеют возможность получать поддержку в виде прямых субсидий. Информация о таких грантах размещается на сайте амурбизнес.рф и на сайтах администраций муниципальных образований.

Важным механизмом поддержки являются и узконаправленные конкурсы для социальных предпринимателей. Один из них — Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года». По итогам конкурса проекты не только получают поддержку, но и входят в специальный «онлайн-каталог» социальных практик. К открытой площадке могут обращаться предприниматели из любого региона — перенимать идеи, получать советы, отслеживать тенденции развития проектов в каждой конкретной сфере.

Приём заявок на региональный этап конкурса стартует уже на этой неделе — с 1 октября. Принять участие в конкурсе могут не только те бизнесмены, которые получили официальный статус социального предпринимателя. Подать заявку могут любые субъекты малого и среднего предпринимательства, которые есть в Реестре, если они параллельно основному бизнесу занимаются какой-либо социальной деятельностью, сообщает портал областного правительства.

Приём заявок на региональный этап конкурса продлится до 31 октября. Заполнить форму участника предприниматели могут по ссылке.