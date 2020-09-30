Телескопические трапы, новый терминал и стеклянный фасад: преображение аэропорта Благовещенска после реконструкции
Компания «АБС», которая стала победителем конкурса на реконструкцию аэропорта Благовещенска, представила предварительную концепцию проекта.
На первом этапе планируется построить новый терминал. Новое здание по площади будет в два раза больше старого корпуса. Три этажа комплекса украсят стеклом и подсветкой. Встречать и провожать гостей области будет портрет графа Муравьева-Амурского, который украсит одну из стен внешнего фасада.
Авторы концепции при создании комплекса взяли за основу складчатую структуру природных и рукотворных прототипов Приамурья: горящих гор, лотоса Комарова и космодрома Восточный. Треугольную геометрию трансформировали в складки фасада и кровельных фонарей.
Аэровокзал оснастят телескопическими трапами, которые будут соединять самолёты со зданием. Пассажирам для посадки и высадки больше не потребуется выходить на улицу.
Как сообщает пресс-служба правительства области, компания «АБС» намерена развивать новые маршруты в регион и развивать пассажиропоток. Сообщается, что как только он превысит 1 миллион, инвесторы приступят ко второму этапу развития комплекса.
– Аэропорт –это объект, без которого невозможно обеспечить устойчивое развитие территории, база для улучшения делового климата. В Приамурье каждый год заходят инвесторы с уникальными проектами. Поэтому для нас при подготовке проекта концессионного соглашения было важно не только найти средства для развития транспортной инфраструктуры, но и показать насколько хорош наш регион еще на подлете, – рассказал директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.
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