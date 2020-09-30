Телескопические трапы, новый терминал и стеклянный фасад: преображение аэропорта Благовещенска после реконструкции

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

На первом этапе планируется построить новый терминал. Новое здание по площади будет в два раза больше старого корпуса. Три этажа комплекса украсят стеклом и подсветкой. Встречать и провожать гостей области будет портрет графа Муравьева-Амурского, который украсит одну из стен внешнего фасада.

Авторы концепции при создании комплекса взяли за основу складчатую структуру природных и рукотворных прототипов Приамурья: горящих гор, лотоса Комарова и космодрома Восточный. Треугольную геометрию трансформировали в складки фасада и кровельных фонарей.

Аэровокзал оснастят телескопическими трапами, которые будут соединять самолёты со зданием. Пассажирам для посадки и высадки больше не потребуется выходить на улицу.

Как сообщает пресс-служба правительства области, компания «АБС» намерена развивать новые маршруты в регион и развивать пассажиропоток. Сообщается, что как только он превысит 1 миллион, инвесторы приступят ко второму этапу развития комплекса.

– Аэропорт –это объект, без которого невозможно обеспечить устойчивое развитие территории, база для улучшения делового климата. В Приамурье каждый год заходят инвесторы с уникальными проектами. Поэтому для нас при подготовке проекта концессионного соглашения было важно не только найти средства для развития транспортной инфраструктуры, но и показать насколько хорош наш регион еще на подлете, – рассказал директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.