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30сентября
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сегодня, 10:06 0

Алибасов и Федосеева-Шукшина передумали разводиться

Алибасов и Федосеева-Шукшина передумали разводиться
Фото: starhit.ru

Шоумен Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина приняли решение о примирении и передумали разводиться. Суд принял решение супружеской пары об отказе от развода, сообщает РЕН ТВ.

«Суд принял отказ от иска о расторжении брака со стороны Алибасова», — огласил решение судья.

Ранее Бари Алибасов заявлял, что противоречия между ним и супругой устранились, а Федосеева-Шукшина сообщила о радости от примирения. При этом о разводе Федосеева-Шукшина узнала не от Алибасова, а из СМИ. Своего супруга на тот момент она не видела три месяца.

Конфликт между Федосеевой-Шукшиной и Алибасовым произошел из-за квартиры в Новой Москве. Актриса подарила супругу эту квартиру, не понимая, как настаивает ее защита, что за договор она подписывает.

Пара поженилась 20 ноября 2018 года. Алибасов стал пятым мужем Федосеевой-Шукшиной, а она - его шестой женой.

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#СМИ #шоу-бизнес

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