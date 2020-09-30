Алибасов и Федосеева-Шукшина передумали разводиться

«Суд принял отказ от иска о расторжении брака со стороны Алибасова», — огласил решение судья.

Ранее Бари Алибасов заявлял, что противоречия между ним и супругой устранились, а Федосеева-Шукшина сообщила о радости от примирения. При этом о разводе Федосеева-Шукшина узнала не от Алибасова, а из СМИ. Своего супруга на тот момент она не видела три месяца.

Конфликт между Федосеевой-Шукшиной и Алибасовым произошел из-за квартиры в Новой Москве. Актриса подарила супругу эту квартиру, не понимая, как настаивает ее защита, что за договор она подписывает.

Пара поженилась 20 ноября 2018 года. Алибасов стал пятым мужем Федосеевой-Шукшиной, а она - его шестой женой.