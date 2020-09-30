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30сентября
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сегодня, 11:05 0

В России снова карантин. Москвичи уже готовятся к самоизоляции

В России снова карантин. Москвичи уже готовятся к самоизоляции
Фото: https://pixabay.com/

Жителям столицы в связи с ростом заболеваемости вновь выдали предписание о вынужденной самоизоляции. В первую очередь она касается пенсионеров в возрасте старше 65 лет и всех москвичей имеющих какие-либо хронические заболевания. Людям рекомендуют возвращаться к удалённому формату работы или брать отпуск на период карантина.

«Российская газета» приводит текст документа: «Внести изменение в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года №68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности» (в редакции указов мэра Москвы от 22 июня 2020 года № 74-УМ, от 9 июля 2020 года № 77-УМ, от 3 сентября 2020 года № 89-УМ, от 25 сентября 2020 года № 92-УМ, от 29 сентября 2020 года № 93-УМ), дополнив абзац первый п. 8 указа словами «по 28 октября 2020 года включительно».

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#коронавирус #здоровье

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