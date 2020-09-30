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30сентября
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сегодня, 10:17 1

Больше четырёх тысяч юных амурчан узнали свою профориентацию

Больше четырёх тысяч юных амурчан узнали свою профориентацию

Эффективную подготовку кадров для Амурской области обсудили намедни в региональном правительстве. Василий Орлов, подключившийся к разговору обратил внимание на нехватку рабочих рук в ряде отраслей.

— Мы видим, что в Амурской области по целому ряду секторов (строительство, сельское хозяйство и так далее) есть «просадка по кадрам». Необходимо разработать совместное решение, чтобы ее ликвидировать», — сказал глава региона.

Над привлечением, а главное подготовкой кадров в Приамурье уже работают.

«В помощь школьникам, которые еще определяются с будущей профессией, запущен проект «Билет в будущее». Его цель - формирование осознанности и способности к выбору обучающимися профессиональной траектории. В Приамурье проект реализуется с 2018 года. За это время количество образовательных площадок выросло до 13, а число компетенций – до 26. В этом году «билеты в будущее» будут раздавать во всех школах региона. На сегодняшний день юные амурчане прошли 4372 тестирования профориентационной направленности. Практическими занятиями планируется охватить 564 школьника: ребята попробуют себя в роли дизайнеров, геодезистов, каменщиков, поваров, маляров», опубликовано на сайте областного правительство.

Причём работают не только с молодёжью, так и с людьми предпенсионного возраста.

— Обучение амурчан в возрасте 50+ по наиболее востребованным и перспективным профессиям проводит Амурский центр опережающей профессиональной подготовки. Женщинам 51-55 лет и мужчинам 56-60 лет предлагается ряд направлений: “Лабораторный химический анализ”, “Графический дизайн”, “ИТ-решения для бизнеса на платформе “1С: Предприятие8”, “Туризм”, “Предпринимательство”, “Веб-дизайн и разработка”, — рассказали на совещании.

По мнению губернатора, важно в этом процессе наладить взаимодействие между учебными заведениями, предприятиями и предпринимателями.

— Говоря о развитии системы подготовки кадров, необходимо, чтобы выпускники наших колледжей не оставались «на улице», а выходили работать на конкретные предприятия. Чтобы это обеспечить, работодатели должны не просто приходить на выпускные экзамены, что, бесспорно, тоже нужно, а вести ребят на протяжении всего обучения: предоставлять площадки для прохождения практики, встречаться с ребятами на базе учреждений, то есть помогать образовательным организациям в подготовке специалистов, в которых вы сами и нуждаетесь. Мы готовы стимулировать детей, которые учатся по дуальной модели, выделять дополнительные средства на модернизацию колледжей. Но пока нет связки между предприятиями, бизнесом и учебными заведениями, все это бесполезно. Прошу всем министерствам обратить на это внимание и проработать решения, - заключил Василий Александрович.

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#губернатор #работа

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Комментарии
Показать все (1)
  • Oldlord

    Oldlord
    18 минут назад

    "необходимо, чтобы выпускники наших колледжей не оставались «на улице"

    Легко!

    Введите государственное распределение всех, кто учился на бюджете!

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