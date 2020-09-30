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30сентября
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сегодня, 11:25 0

Во Владивостоке на берег выбросило акулу-мако

Во Владивостоке на берег выбросило акулу-мако
Фото: newsvl.ru

Вчера, 29 сентября, на владивостокский берег выбросило акулу-мако. Это произошло в районе побережья бухты Емар.

Очевидцы сделали несколько снимков и поделились ими через социальные сети. Авторы фото сообщили, что акула была уже мертва, когда они заметили её на берегу.

Владимир Раков, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук, распознал вид данный особи, уточнив, что эта акула относится к виду мако.

Специалисты считают, что визитах акул-мако в акваторию Владивостока в начале осени нет ничего удивительного. Морские хищники заплывают в этот район в поисках пищи. Совсем недавно в Амурском заливе житель города подстрелил такую же акулу из подводного ружья.

По словам доктора биологических наук, у мако зубы вовсе не как у белой акулы, которая представляет опасность для человека и способна откусывать конечности. У мако зубы загнуты внутрь и более острые. Это даёт возможность захватывать крупную рыбу: лосось, сельдь, минтай. Но вот человеку она вряд ли что-то может оторвать, хотя укусить всё же способна, пишет newsvl.ru.

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#Дальний Восток #природа

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