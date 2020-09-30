В октябре театр кукол представит амурчанам сразу три премьеры

3 октября в амурском областном театре кукол состоится открытие 57-го театрального сезона. В этом сезоне зрители увидят сразу три премьеры. Это спектакли «Принцесса на горошине», «Серебряное копытце» и «Сказка о храбром ягнёнке».

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