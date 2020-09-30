Выбор читателей за 29 сентября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 29 сентября.
«Корона» для семьи, или Как корреспонденту Амур.инфо пришлось столкнуться с главной заразой 2020 года
Банальная простуда могла бы так и остаться простудой, если бы не одно «но» — полная потеря обоняния. Так в нашу семью пришёл коронавирус.
Полицейские нашли подозреваемых в убийстве тигра Павлика (видео)
Сотрудники управления МВД России по Амурской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Свободненский» установили личности подозреваемых в убийстве тигра Павлика. Как сообщает пресс-служба МВД области, животное подстрелили ночью и добили утром следующего дня.
На улицах Благовещенска горожане заметили кучки шевелящихся личинок
Этой осенью на улицах Благовещенска внимательные горожане могли заметить не очень приятное зрелище — кучки активно шевелящихся то ли червей, то ли гусениц. Мы решили узнать, зачем они кучкуются и с чем это связано.
Зачем челябинскому «Южуралзолоту» понадобился амурский «Петропавловск»?
«Коммерсантъ» объясняет, почему происходит смена собственников амурского предприятия. У челябинского миллиардера Константина Струкова накопились огромные долги по налогам, однако доступ к финансовым возможностям «Петропавловска» может спасти его бизнес.
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