Выбор читателей за 29 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 29 сентября.

Банальная простуда могла бы так и остаться простудой, если бы не одно «но» — полная потеря обоняния. Так в нашу семью пришёл коронавирус.

Сотрудники управления МВД России по Амурской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Свободненский» установили личности подозреваемых в убийстве тигра Павлика. Как сообщает пресс-служба МВД области, животное подстрелили ночью и добили утром следующего дня.

Этой осенью на улицах Благовещенска внимательные горожане могли заметить не очень приятное зрелище — кучки активно шевелящихся то ли червей, то ли гусениц. Мы решили узнать, зачем они кучкуются и с чем это связано.

«Коммерсантъ» объясняет, почему происходит смена собственников амурского предприятия. У челябинского миллиардера Константина Струкова накопились огромные долги по налогам, однако доступ к финансовым возможностям «Петропавловска» может спасти его бизнес.