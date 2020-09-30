«Выжить без Китая»: как изменилась жизнь Приамурья после закрытия границы

Сегодня амурчане, чья жизнь связана с Китаем напрямую, уже не верят очередному обещанию подождать ещё чуть-чуть. Их планы рушились уже много раз, и они научились жить здесь и сейчас. О том, как изменилась жизнь Приамурья и его жителей за последние восемь месяцев, рассказываем в нашем материале.

Затянувшиеся каникулы

Весть о закрытии границ застала китайских студентов благовещенских вузов на родине. Они уезжали в Поднебесную праздновать свой Новый год в полной уверенности, что вернутся — поэтому тетради и учебники остались в России. Вернуться они не могут до сих пор, а знания уже восемь месяцев получают дистанционно.

— Серьезные сложности возникли со студентами выпускных курсов, которым нужно было проходить преддипломную практику и защищать диплом. Если обычно часть китайских студентов проходили практику на российских предприятиях, то в этот раз всем пришлось делать это в Китае, — рассказал начальник международного отдела ДальГАУ Владимир Судейкин.

Ещё сложнее было начинать в дистанционном режиме новый учебный год. Первокурсников, никогда не учившихся в России, по интернету ввести в курс дела оказалось непросто.

“ — Сложности сейчас возникают с обучением 1-го курса, ребята поступили, но само собой к нам так и не доехали. Дистанционно очень сложно их сориентировать, обычно это делает куратор при личной встрече, — рассказывает Владимир Судейкин.

Вынуждены были уехать и китайские преподаватели, которые учили языку русских студентов.

— Занятия для студентов старших курсов ведутся в дистанционной форме. Для студентов перового курса в этом году мы наняли русских преподавателей, хотя обычно с ними работали китайцы, — рассказал директор Института Конфуция БГПУ Николай Кухаренко.

Начало нового учебного года в режиме онлайн, а также сокращение бесплатных квот для иностранцев в вузах Приамурья заставило некоторых китайских студентов отказаться от идеи получать образование в России.

— Изначально мы рассчитывали на большее количество бесплатных квот, работали со студентами, готовили документы. Однако, Москва урезала количество квот. Кто-то из студентов пошёл на платное, кто-то выбрал другой вуз, — рассказал Владимир Судейкин.

По словам начальника Института Конфуция БГПУ Николая Кухаренко, ситуация с дистанционным обучением иностранцев может измениться в ближайшее время.

— Сейчас готовится двустороннее соглашение между Россией и Китаем, по которому иностранных студентов, которые целенаправленно едут на учебу, будут впускать в страну. Мы уже предоставили списки иностранцев, которые у нас обучаются, ждём решения, — рассказал Николай Владимирович.

Все нажитое оставили в Китае

Если студенты могут надеяться на государственную поддержку, то работающие в Китае амурчане понимают, что для них границы в ближайшее время будут закрыты.

— В Китае я прожила три года, преподавала русский язык в университете. В России я оказалась во время зимних каникул, у меня закончился семестр и я приехала сюда отдохнуть. Каникулы должны были продлиться до 1 марта, но потом внезапно закрыли границу, и я не смогла выехать обратно. На первых порах, конечно, мы были рады, что каникулы все продляются, потом это всё надоело. Сейчас я уже не верю очередным новостям о том, что границу откроют, — рассказывает преподаватель Хэйхэского университета Анастасия Десятерикова.

Несмотря на то, что обучение ведется удаленно, Анастасия прилично потеряла в доходе — многие факультеты отказались от преподавания русского языка дистанционно. Огорчает её и невозможность вернуться в свою китайскую квартиру, которая за время жизни в Китае стала для неё домом:

“ — Я поняла, что зря я стремилась создавать уют в чужом государстве, обживаться чем-то — сейчас я не могу добраться домой, не могу получить доступ к моим вещам. Интересное наблюдение — я знаю, что в моей квартире куча вещей, но не могу вспомнить чего-то, что дорого мне, кроме фотоаппарата, где сохранились семейные фотографии. Всё это, конечно, не так важно. Главное, что мы все вместе, потому что я знаю семьи, где в разных странах оказались мать и дети, муж и жена. Всё это очень все грустно, - рассказывает Анастасия.

Интересно, что долгая жизнь без Китая заставила многих амурчан задуматься, так ли хороша жизнь в чужой стране. Например, Ульяна Шабельникова, которая зарабатывала, танцуя в лучших клубах Шанхая, после 8 месяцев в России решила, что Китай — это не лучшее место для жизни.

— Я переехала в Шанхай в 2013 году, меня пригласила на работу организация, которая искала танцоров в топовые шанхайские клубы. Своей командой мы танцевали в шоу-программе, а три года назад я начала работать ещё и днем — учителем танцев и английского, — рассказывает Ульяна.

24 января танцоров попросили не выходить на работу из-за нового вируса. 31 января девушка поехала в Россию с парой зимних вещей в сумке, уверенная, что это скоро вернется в Китай. В арендованной квартире осталась техника, одежда и другое имущество, нажитое за 7 лет работы в Китае. Когда надежды на быстрое открытие границ уже не осталось, пришлось просить друзей, чтобы они вынесли из съёмной квартиры всё, что там было.

— Лето в России я провела отлично: я была рядом с родными и близкими, наслаждалась нашей природой, проводила время со своим парнем. А в сентябре я улетела в Питер, чтобы получить новую профессию. Вся эта ситуация перевернула мою жизнь, я не собиралась покидать Китай, у меня была любимая работа, хороший доход, и в один день это всё исчезло. Сейчас я получаю образование фитнесс-тренера и диетолога. Более того, когда границы откроются, я не уверена, что вернусь жить в Китай. За 8 месяцев я поняла, что это не лучшее место для жизни, — рассказывает Ульяна.

TaoBao идёт другим путём

Сложности из-за закрытых границ возникли у амурского бизнеса.

Многие амурские магазины сотрудничали с пекинскими фабриками, бизнесмены лично приезжали в столицу Китая и выбирали подходящий товар. После закрытия границ пришлось перестраиваться:

“ — Когда границы только закрыли, конечно, было трудно. Китайцев не выпускали из дома, поэтому товара в принципе не было, так как его некому было производить. Летом ситуация стала лучше, но возможности самим съездить в Пекин и закупить товар у нас теперь нет, — рассказывает владелица магазина верхней одежды Евгения Карнабеда.

За восемь месяцев предприниматели научились выбирать хороший товар по видео и выработали новый маршрут по доставке товара, который проходит через Москву. Если раньше доставка товара по маршруту Пекин-Хэйхэ обходилась в 800 рублей 1 килограмм, то сейчас товар доставляют через Москву и это обходится в 2,5-3 раза дороже. Увеличение стоимости доставки, а также рост курса доллара вызвали серьезное повышение цен на фабричные товары из Китая. Тем не менее, продавцы отмечают, что высокие цены не отпугивают покупателей.

— Покупателей точно не становится меньше. Конечно, мы подстраиваемся под их запросы, например, раньше у нас была популярна услуга пошива верхней одежды по индивидуальным размерам, мы снимали мерки, отправляли их на фабрику и через 10 дней получали готовую вещь. Сейчас этот срок растянулся на три недели и не все готовы так долго ждать, особенно в холода. Поэтому мы завезли побольше товара, чтобы человек сразу мог выбрать из того, что есть, — рассказывает Евгения.

Перестроились на новый лад и посредники китайского интернет-магазина TaoBao, который до закрытия границ пользовался у амурчан большой популярностью. Раньше товар приходили в Благовещенск в течение 7-10 дней, стоимость провоза через таможню составляла 200 рублей за килограмм. Казалось бы, закрытие границы полностью перекрывают доступ к недорогим товарам из Китая.

— Какое-то время все мы находились в ступоре, однако, сейчас уже нашли другой путь, через Казахстан, сейчас товар идет по мрашруту Хейхэ-Гуаньчжоу-Казахстан-Москва-Благовещенск, это занимает месяц-полтора. Естественно, часть клиентов не готова так долго ждать, — рассказывают посредники TaoBao в Благовещенске.

Оптовые заказы можно провести коротким путем — через Уссурийск. Розничные товары тоже можно заказать, правда, заплатить придется прилично — некоторые посредники стали пользоваться услугами официальных перевозчиков, которые берут на порядок дороже, чем обычные «фонари».

Туризм на грани

Туристическим фирмам, которые возили в Благовещенск китайских туристов, пришлось, наверное, сложнее всего. По словам генерального директора крупной туристической фирмы Юлии Тавитовой, после закрытия границ большую часть коллектива пришлось распустить. Кто-то ушёл совсем, кто-то на время — кормить семью нужно всем. Небольшую прибыль компания получает от продажи ЖД билетов, авиабилетов и продажи путёвок в российские санатории.

— Основной партнер у нас — это Китай, потери идут колоссальные, почти 100%. Китайские коллеги сообщают, что как минимум до мая 2021 года границу не откроют, а значит, основной работы у нас не будет. Китай не хочет открывать границу, так как у нас пока «красная зона» по заболеваемости COVID-19. Знаю, что многие турфирмы находятся на грани банкротства и не распались только потому, что сейчас это запрещено. Более 25% фирм, которые зарабатывали только на туризме, уже закрылись.

То, что сейчас открывают границы, как-то может помочь московским турфирмам, но не Дальнему Востоку. В Турцию и на Мальдивы амурчане летают мало — это довольно дорого. Кроме того, к туристам сейчас много требований из-за пандемии, прежде всего необходимо сдавать анализ на коронавирус, иногда несколько раз — всё ведет к удорожанию путёвки.

Страдают не только амурские турфирмы, но и кафе, магазины и гостиницы, которые с мая по октябрь активно принимали китайских гостей. В ювелирных магазинах распущены большинство продавцов, некоторые кафе, которые кормили китайцев во время их турпоездок, просто закрылись.

“ — Работа с Китаем сезонная — с мая по начало октября. Если границу откроют до мая 2021 года, лето даст нам заработать. Но если это произойдёт, например, в сентябре, мы остаёмся без заработка уже второй год подряд, — рассказывает Юлия Тавитова.

Все, с кем нам удалось поговорить, с нетерпением ждут открытия границы с Китаем. Между тем, точных сроков по открытию границ пока никто не называет. Предположительно, первыми в Китай смогут выехать русские студенты и бизнесмены. Через месяц-полтора возможность выехать в Китай появится у русских туристов. По самым оптимистичным прогнозам экспертов, первые китайские туристы на нашей территории появятся не раньше конца февраля 2021 года.

Официально:

«На протяжении 8 месяцев в условиях распространения коронавирусной инфекции, Амурская область не оставалась «без Китая». Несмотря на ограничение пассажирских перевозок, в части грузовых международных перевозок наблюдается стабильность.

Несмотря ужесточение санитарного контроля, наблюдается рост объемов внешней торговли по итогам семи месяцев этого года. При этом крупнейшей страной-контрагентом во внешнеторговом обороте так и остался Китай, на долю которого приходится почти 50% стоимости товарооборота Амурской области.

К наиболее пострадавшей отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции относится туризм. Мы видим резкий спад въездного турпотока, спад выездного турпотока, переориентация туроператоров на внутренний рынок, снижение загрузки гостиниц. Также наблюдается снижение выручки экспортеров транспортных услуг в связи с временной приостановкой работы пассажирского пункта пропуска Благовещенск-Хэйхэ», — рассказали в министерстве экономического развития амурской области.

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