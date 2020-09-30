Гороскоп 30 сентября: Львам нужно остерегаться случайных знакомств, а Овнов ждут неприятности на работе

Восход Солнца: 06:28

Заход Солнца: 18:10

Солнце в Весах.

Овен. Критический день. Сегодня вполне вероятны неприятности или ошибки в сфере профессиональной деятельности. Очень осторожно нужно относиться к новым идеям и предложениям. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Сны могут быть вещими. Ненастье во сне или наяву — признак приближающейся опасности.

Телец. Звёзды сулят веселый и позитивный день. Сегодня вы превратитесь в настоящих изобретателей — рассказывайте, где вы берете такие интересные и оригинальные идеи? Жизнь напомнит вам о коварстве некоторых людей, даже самых близких. Готовьтесь ответить отказом на просьбу, которая переходит все рамки приличия.

Близнецы. День отмечен гармонией и покоем. Вероятно, сегоднявы почувствуете уравновешенность мыслей и чувств. В спокойной обстановкевам удастся справиться со многими текущими делами. Вы сможете разобратьсяв самых запутанных ситуациях. Особенно благоприятной будет вторая половина дня.

Рак. Разум берет верх над эмоциями и случайностями; твердостью решений вы удивляете даже себя. Вас ждут сегодня новые интересные знакомства — не исключено, что из деловых они перерастут в дружеские. В этот день нужно быть ближе к природе. Если есть дачный или приусадебный участок, то посвятите весь день его благоустройству.

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Гороскоп 28 сентября – 4 октября: каким знакам нужно быть осторожнее на этой неделе

Лев. Если вы запланировали поездку, путешествие, то не стоитдолго откладывать их осуществление. Остерегайтесь случайных знакомств. Человек, который окажется с вами рядом, может вызвать у вас подозрение в непорядочности. Постарайтесь узнать его как можно лучше, и только потом решайтесь на серьезные отношения.

Дева. День благоприятный для деловых контактов или эмоциональных привязанностей. Вероятно, многим Девам предстоит известие или событие, которое заставит их серьезно задуматься над проблемами личной жизни. Новые знакомства могут впоследствии стать фундаментом для продвижения по службе, карьеры или финансового успеха.

Весы. Астрологи призывают вас сегодня осторожно принимать предложения о сотрудничестве, просите максимум информации и только потом принимайте решение. Если вчера Весы затеяли какое-то большое дело по дому, то сегодня по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. А вот все остальное у Весов будет валиться из рук.

Скорпион. День обретения энергии, новых знаний, внутренней свободы. Хороший день для гармоничных супружеских отношений, веселья, раскрепощения. Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой. Не стоит совершать важных необратимых поступков. День связан с преобразованием женской энергии.

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Астрологический прогноз на сентябрь 2020 года

Стрелец. День благоприятен для занятий спортом и для любой физической работы. Вы будете чувствовать себя хорошо и спокойно. Однако излишнее самокопание и погруженность в свои мысли могут стать поводомк мелким ссорам с близкими людьми. Возможно, что вы вдруг захотите повидатьсяс тем человеком, который волновал ваше сердце в недалеком прошлом.

Козерог. Как минимум 2-3 часа в день необходимо посвятить работе, хватить лениться. День провокаций и испытаний. Судьба вновь испытывает вас на тщеславие, невнимательность к окружающим, вспыльчивость. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении с окружающими людьми.

Водолей. Вы продолжаете проверять на прочность свой организм, сбавьте темп, ваши цели никуда не убегут. День благоприятный для командировок, путешествий. Рабочее настроение будет низким, так как погруженность в себя и романтическоенастроение предыдущих дней не позволят сконцентрироваться на делах и решать конкретные задачи.

Рыбы. Существует вероятность улучшить свое материальное положение или избежать козней противников. Во второй половине дня возможно ухудшение самочувствия, депрессия, головная боль. Не исключено, что придется столкнуться с мелкими финансовыми проблемами и домашними хлопотами.

Астролог: Вальдемар Небоходцев