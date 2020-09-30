Гороскоп на октябрь 2020 года: кто обретёт счастье

Рожденные в октябре люди могут показаться добрыми простаками, но под этой маской скрываются сложные и переменчивые творческие натуры. Они скрывают противоречивую смесь самых разнообразных эмоций. «Октябрьским» войственно всё ставить под сомнение, им требуется постоянная эмоциональная подпитка. Поэтому спокойной жизни рядом с ними не бывает. Зато есть приятная сторона: в их компании никогда не бывает скучно.

Овен. Овны, в октябре вы будете блистать. Это невероятно удачный месяц для того, чтобы раскрыть свои таланты, добиться признания и популярности, стать лидером. Весь октябрь вы отличаетесь красотой, обаянием и хорошим вкусом.

Телец. Октябрь Тельцы посвятят заботе о благополучии своей семьи и укреплению фундамента жизненной стабильности. Желательно, чтобы в октябре Тельцы окружили себя людьми, которые смогут заряжать оптимизмом, иначе, под влиянием мрачного настроения, они могут даже плохо себя почувствовать.

Близнецы. Дорожите временем — не тратьте его на тех, кто не ценит вашего участия в их жизни. Октябрь — месяц душевного подъема и роста авторитета у Близнецов. Не исключено, что вы будете заниматься вопросами глобального характера, касающимися не только вас, но и окружения.

Рак. В октябре 2020 любовные отношения полны скрытого значения. Планета любви Венера и планета страсти Марс расположены в доме трансформации Раков, так что чувства становятся глубже и интенсивнее. Вас волнуют тайны любви и эротики, вы захотите раскрыть их вместе с возлюбленным.

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Лев. В октябре звезды рекомендуют всем представителям знака зодиака Львы быть решительнее и смелее. Некоторые, пришедшие в голову идеи, могут и вам самим показаться просто сумасшедшими. Но не стоит сразу их отталкивать.

Дева. В октябре, под влиянием гармоничного аспекта Меркурия, Девы станут более рассудительными и рациональными. Ваша умственная активность в октябре будет высокой, благодаря чему вы будете быстро и успешно решать текущие жизненные задачи и воплощать в жизнь задуманные планы.

Весы. Весы могут наконец-то расслабиться и положиться на свою счастливую звезду. В этом месяце Петух решил сделать вас своими любимчиками. Особенно удачен будет месяц для Весов, которые заняты личным бизнесом.

Скорпион. Звезды советуют Скорпионам задуматься о перспективах на будущее. Стоит съездить в отпуск туда, где вы раньше никогда не были. Такое путешествие поможет набраться сил и энергии для новых грандиозных дел.

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Стрелец. В октябре Стрельцам необходимо срочно заняться поиском баланса между личной и профессиональной жизнями, иначе к концу месяца представители этого знака зодиака с удивлением обнаружат значительный перекос в сторону карьеры.

Козерог. Посмотрите вокруг себя, поищите новые контакты и готовьтесь к переменам! Октябрь станет для Козерога временем исполнения желаний, если вы продолжаете верить в чудеса. Словно по мановению волшебной палочки, то, о чем вы давно мечтали, наконец воплотится в жизнь.

Водолей. Водолею в октябре нужно собирать новую информацию и стремиться к карьерному росту. Иначе, вы так и будете топтаться на одном месте — без денег и без достойной работы.

Рыбы. Представители знака Зодиака Рыбы в октябре будут наслаждаться «красивой» жизнью. Есть вероятность важного события, связанного с любовью и развлечениями, отдыхом. Несмотря на то, что Рыбы будут находиться в состоянии постоянного праздника, они не забудут о делах.

Астролог: Вальдемар Небоходцев