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29сентября
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сегодня, 17:53 0

На Сахалине учительница пришла на урок с топором

На Сахалине учительница пришла на урок с топором
Фото: smolensk.bezformata.ru

Учительница литературы в сахалинском городе Оха пришла на урок к второклассникам с топором, ведется проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство образования региона.

«Информация об инциденте, произошедшем в МОУ СОШ № 1 имени А. Е. Буюклы в Охе, рассмотрена. Факт наличия топора в качестве наглядного пособия на уроке литературного чтения подтвердился. По данному факту администрацией образовательного учреждения проводится проверка», — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что считают недопустимым использование наглядного пособия в таком виде.

Накануне в СМИ появилось обращение матери одного из учащихся второго класса, она рассказала, что ее сын боится ходить в школу из-за учительницы, которая принесла в класс топор. По словам матери, учительница достала из пакета топор после того, как ее сын ошибся в ударении при чтении.

В свою очередь, проверку по данному факту начал и охинский отдел прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

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