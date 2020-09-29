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В Благовещенске ко Дню пожилого человека открылась выставка живописи

В Благовещенске ко Дню пожилого человека открылась выставка живописи
Фото: благовещенск.рф

Сегодня, 29 сентября, в столице Приамурья ко Дню пожилого человека открылась выставка. В Городском центре общественных объединений открылась выставка работ клуба «Живопись 55+» Ассоциации пожилых людей.

Здесь есть морские и лесные пейзажи, натюрморты, изображения животных, всего 27 полотен. Выставку приурочили ко Дню пожилого человека 1 октября, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

— Все работы написаны авторами на самоизоляции в пандемию коронавируса. Проводить занятия в обычном режиме мы не можем, поэтому проводим их онлайн. С трудом можно представить, что многие авторы работ недавно взялись за кисть. Поэтому: творите и у вас получится! — поделилась руководитель клуба Людмила Еремеева.

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#жизнь #праздники

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