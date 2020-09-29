Улицы Белогорска будут убирать ещё четыре новых КДМ

Фото: пресс-служба главы Белогорска

Наводить чистоту на дорогах Белогорска будет больше техники. Предприятие по содержанию дорог и благоустройству накануне получило комбинированные дорожные машины. Техника в автопарке предприятия появилась в рамках реализации проекта по модернизации предприятий по благоустройству специализированной техникой по решению губернатора Амурской области Василия Орлова. В «Автодорсфере» отметили, что машины предназначены для уборки дорог, а также для противогололедных мероприятий.



— В рамках модернизации предприятий доставлены четыре машины, две — накануне, — рассказала директор «Автодорсферы» Ольга Алексеева. — КДМ оснащены емкостью для воды, что позволяет использовать технику для влажной уборки с использованием шампуня. Наличие высоконапорных моек с меняющимся углом наклона позволит приводить в порядок не только дороги, но и вертикальные элементы придорожных объектов. Также имеются бункера для противогололедных материалов: ПГС, щебня, песка и противогололедных реагентов. В конструкции машины предусмотрены и стандартные элементы: щетки, отвал для уборки наносов и снега.

Теперь для уборки городских улиц в Автодорсфере будут использоваться семь КДМ. Также в автопарке предприятия имеются три больших пылесоса, один мини-пылесос, два трактора МТЗ-82, тротуарные тракторы МУП-320 и ДФ-30, сообщает пресс-служба главы Белогорска.