Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:35 0

Улицы Белогорска будут убирать ещё четыре новых КДМ

Улицы Белогорска будут убирать ещё четыре новых КДМ
Фото: пресс-служба главы Белогорска

Наводить чистоту на дорогах Белогорска будет больше техники. Предприятие по содержанию дорог и благоустройству накануне получило комбинированные дорожные машины. Техника в автопарке предприятия появилась в рамках реализации проекта по модернизации предприятий по благоустройству специализированной техникой по решению губернатора Амурской области Василия Орлова. В «Автодорсфере» отметили, что машины предназначены для уборки дорог, а также для противогололедных мероприятий.

— В рамках модернизации предприятий доставлены четыре машины, две — накануне, — рассказала директор «Автодорсферы» Ольга Алексеева. — КДМ оснащены емкостью для воды, что позволяет использовать технику для влажной уборки с использованием шампуня. Наличие высоконапорных моек с меняющимся углом наклона позволит приводить в порядок не только дороги, но и вертикальные элементы придорожных объектов. Также имеются бункера для противогололедных материалов: ПГС, щебня, песка и противогололедных реагентов. В конструкции машины предусмотрены и стандартные элементы: щетки, отвал для уборки наносов и снега.

Теперь для уборки городских улиц в Автодорсфере будут использоваться семь КДМ. Также в автопарке предприятия имеются три больших пылесоса, один мини-пылесос, два трактора МТЗ-82, тротуарные тракторы МУП-320 и ДФ-30, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

Просмотров всего: 69

#Белогорск

распечатать

Фотогалерея

Общество 1

На создание и развитие ферм амурские власти выделят более 112 миллионов рублей
Общество 1

В Белогорске задержали подозреваемого в серии преступлений

Общество 15

Укрывающих налоги предпринимателей Белогорска призовут к совести
Общество 15

Глава Белогорска не выписывает себе премий
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь