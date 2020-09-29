72-летний Михаил Шуфутинский женился в третий раз

Светлана Уразова и ее сестра Анна родом из Макеевки, Донецкой области. Точный ее возраст неизвестен, но, по словам самого Шуфутинского, девушка младше его на 30 лет. Что касается образования, то закончила она Воронежское художественное училище, а после переехала в Москву.

В столице она сразу же устроилась на работу танцовщицей в балет «Атаман», где работает по настоящее время. Там, по всей видимости, она и познакомилась с Михаилом Шуфутинским. Спустя время ей удалось занять должность администратора коллектива, а после стать и персональным менеджером мэтра шансона.

Социальные сети ведет она неохотно. У нее есть две страницы в Instagram, куда она публиковала фотографии больше года назад. Каких-либо упоминаний об артисте там нет. Публикации в Facebook также не «свежие», последний пост датирован 10 апреля.

Отдельно стоит подчеркнуть, что Уразова воспитывает дочь Арину от первого брака.

Пара сошлась после смерти второй супруги Шуфутинского Маргариты. По его словам, женщина смогла поддержать его после трагедии, а после — между ними образовалась связь.