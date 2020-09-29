Учителей не будут увольнять за отказ вакцинироваться от COVID-19
Педагогов школ не будут увольнять или отстранять от работы за отказ от вакцинации против коронавируса, сообщает ТАСС. Об этом говорится в ответном письме министерства просвещения на обращение главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, опубликованном в Telegram-канале парламентария.
«Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не предусмотрено», — говорится в документе.
Ранее первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в интервью ТАСС говорил, что сотрудникам российских школ будет предложено сделать прививку от коронавируса в добровольном порядке.
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