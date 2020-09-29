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29сентября
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сегодня, 16:43 0

Учителей не будут увольнять за отказ вакцинироваться от COVID-19

Учителей не будут увольнять за отказ вакцинироваться от COVID-19
Фото: Яндекс.Новости

Педагогов школ не будут увольнять или отстранять от работы за отказ от вакцинации против коронавируса, сообщает ТАСС. Об этом говорится в ответном письме министерства просвещения на обращение главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, опубликованном в Telegram-канале парламентария.

«Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не предусмотрено», — говорится в документе.

Ранее первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в интервью ТАСС говорил, что сотрудникам российских школ будет предложено сделать прививку от коронавируса в добровольном порядке.

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#коронавирус

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