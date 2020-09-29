Учителей не будут увольнять за отказ вакцинироваться от COVID-19

«Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не предусмотрено», — говорится в документе.

Ранее первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в интервью ТАСС говорил, что сотрудникам российских школ будет предложено сделать прививку от коронавируса в добровольном порядке.