В микрорайоне Тепличном собаки атаковали припаркованный автомобиль

Ранним утром 29 сентября бродячие собаки напали на автомобиль, припаркованный во дворе микрорайона Тепличный.

— На ночь автомобиль мы оставили на парковке во дворе. В 04:30 утра сработала сигнализация, мы выглянули в окно и увидели двух больших собак, которые сначала просто ходили, а потом начали царапать на наш автомобиль. Может быть, под машиной пряталась кошка, не знаю. Мы вышли из подъезда, увидели, что уже оторван номерной знак. Муж отпугнул собак и они убежали, — рассказала жительница дома по адресу Тепличная,12 Екатерина.

Собаки нанесли автомобилю видимый ущерб — сорвали номерной знак, поцарапали бампер и капот машины.