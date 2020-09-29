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В микрорайоне Тепличном собаки атаковали припаркованный автомобиль

В микрорайоне Тепличном собаки атаковали припаркованный автомобиль

Ранним утром 29 сентября бродячие собаки напали на автомобиль, припаркованный во дворе микрорайона Тепличный.

— На ночь автомобиль мы оставили на парковке во дворе. В 04:30 утра сработала сигнализация, мы выглянули в окно и увидели двух больших собак, которые сначала просто ходили, а потом начали царапать на наш автомобиль. Может быть, под машиной пряталась кошка, не знаю. Мы вышли из подъезда, увидели, что уже оторван номерной знак. Муж отпугнул собак и они убежали, — рассказала жительница дома по адресу Тепличная,12 Екатерина.

Собаки нанесли автомобилю видимый ущерб — сорвали номерной знак, поцарапали бампер и капот машины.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 часа назад

    И что? Это жизнь.

  • Толстая натура

    Толстая натура
    2 часа назад

    ну ёпа... уже из за пластикового бампера жопы рвут и стродают.

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    иск администрации :)

  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    49 минут назад

    область живет

  • DimonS

    DimonS
    20 минут назад

    Надо было пузырек валерьянки на машину вылить.

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