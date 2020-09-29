В Благовещенске мужчина украл деньги из сейфа и потратил всё на себя любимого

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Благовещенка пожаловалась в полицию на кражу денег. Владелица автосервиса рассказала, что из её сейфа в рабочем кабинете, пропал конверт с деньгами. Сотрудники правопорядка задержали мужчину.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский», изучили записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что деньги взял бывший работник автосервиса. Подозреваемый неделю находился не в Благовещенске.

Когда мужчина вернулся, его задержали и доставили в дежурную часть. Злоумышленник признал вину и рассказал, что деньги в конверте потратил на собственные нужды. Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту «Кража».

Задержанный дал подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.