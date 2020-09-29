Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:19 2

В Благовещенске мужчина украл деньги из сейфа и потратил всё на себя любимого

В Благовещенске мужчина украл деньги из сейфа и потратил всё на себя любимого
Фото: pixabay.com

Благовещенка пожаловалась в полицию на кражу денег. Владелица автосервиса рассказала, что из её сейфа в рабочем кабинете, пропал конверт с деньгами. Сотрудники правопорядка задержали мужчину.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский», изучили записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что деньги взял бывший работник автосервиса. Подозреваемый неделю находился не в Благовещенске.

Когда мужчина вернулся, его задержали и доставили в дежурную часть. Злоумышленник признал вину и рассказал, что деньги в конверте потратил на собственные нужды. Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту «Кража».

Задержанный дал подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Просмотров всего: 384

#происшествия

распечатать


В России и мире

На Сахалине учительница пришла на урок с топором
Происшествия 4

В микрорайоне Тепличном собаки атаковали припаркованный автомобиль
Происшествия

В Амурской области мужчина попал под поезд
В России и мире

Администраторы «группы смерти» осуждены за попытку убийства школьницы
Комментарии
Показать все (2)
  • Мармок

    Мармок
    1 час назад

    вот же заголовок

  • Амурский ГПЗшник

    Амурский ГПЗшник
    1 час назад

    заголовок: ОГОООООНЬ!!!!!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь