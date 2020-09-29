Знаменитый хирург рассказал о пластических операциях Пугачёвой и Ротару

Амжад Аль-Юсеф: «Можно увидеть очень красивые изменения Аллы Борисовны, начиная от шеи. Мы видим хорошее состояние, очень хороший лифтинг этой зоны. Четкий овал, подтянутые формы, никаких брылей, все стройное и подтянутое».

Под скальпелем Амжада Аль-Юсефа побывали многие знаменитости. Он знает все их шрамы и трещинки наизусть. Он видит все секреты Примадонны невооруженным глазом.

Амжад Аль-Юсеф: «Это подтяжка лица и шеи, это эндоскопическая подтяжка лба и блефаропластика верхних и нижних век».

Если внешность Примадонны для знаменитого хирурга как открытая медицинская карта, то портрет Софии Ротару — это произведение искусства.

Амжад Аль-Юсеф: «Шикарно! Это, я считаю, эталонная пластическая хирургия, то, к чему пластический хирург должен стремиться. Каждая выполненная операция шла только в плюс, с годами эти плюсы только плюсовались. У нас получился очень красивый результат для ее лет. Мы можем с уверенностью говорить, что выполнена операция на верхнее веко, на нижнее веко. Убрали лишнюю кожу».

Внимательно разглядывая шедевр пластической хирургии, специалист с восторгом комментирует каждый штрих неизвестного мастера.

Амжад Аль-Юсеф: «Кожа оптимизирована с верхней и нижней части, была эндоскопическая подтяжка зоны бровей, подтянуты брови кверху для создания кошачьего, зажигательного взгляда, как у нее сейчас. Глаза действительно стали интереснее».

Сразу видно, что Софию Ротару оперировал тот, кто не забыл главную заповедь врача: не навреди.

Амжад Аль-Юсеф: «Была сделана подтяжка лица, потому что мы видим идеальный овал. Подтянутая шея, классный подбородок — тут все очень красиво. Я бы хотел, чтобы моя мама так выглядела, но без пластики — вряд ли».

А как сейчас выглядели бы София Ротару и Алла Пугачёва без единой пластической операции? Нейросеть обработала фотографии певиц в молодости. Получились простые, добрые лица обычных русских бабушек, которые напекли блинов и ждут внуков в гости. Никакого гламура, но для самих певиц это неприемлемо.