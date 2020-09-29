Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:14 0

Солнечно и безветренно: прогноз погоды на 30 сентября

Солнечно и безветренно: прогноз погоды на 30 сентября
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра на территории Приамурья без осадков, в утренние часы дымка и туман. Ночью по северу температура 0°С…-5°С, по центральным и южным районам 0°С…+5°С, местами на почве заморозки до -3°С. Днём ясно, без осадков, слабый ветер. Температура воздуха +13°С…+18°С.

В Белогорске, Свободном, Райчихинске завтра ясно, без осадков. Температура воздуха +7°С…+14°С. Ветер разных направлений до 4-5 метров в секунду.

В Завитинске и Архаре переменная облачность. Температура воздуха +8°С…+14°С. Ветер северный и северо-западный до 5 метров в секунду.

В Зее и Шимановске солнечно. Днём воздух прогреется до +13°С. Ветер разнонаправленный 3-5 метров в секунду.

В Тынде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура днём +4°С…+12°С. Юго-восточный и южный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду.

В Сковородине переменная облачность, без осадков. Температура днём +7°С…+13°С. Юго-восточный ветер до 8 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью и днём ясно, ветер слабый. Ночью столбик термометра покажет +3°С…+5 °С, днём потеплеет до +15°С…+17°С.

Просмотров всего: 321

#погода

распечатать


Общество

В Приамурье ветрено и туманно: прогноз погоды на 29 сентября
Общество

В Приамурье ждут заморозки до -3°С
Общество

Туманы и дожди: прогноз погоды в Приамурье на 28 сентября
Общество

Дождь, гроза и сильный ветер: прогноза погоды в Приамурье на 27 сентября
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь