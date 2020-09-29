Солнечно и безветренно: прогноз погоды на 30 сентября
По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра на территории Приамурья без осадков, в утренние часы дымка и туман. Ночью по северу температура 0°С…-5°С, по центральным и южным районам 0°С…+5°С, местами на почве заморозки до -3°С. Днём ясно, без осадков, слабый ветер. Температура воздуха +13°С…+18°С.
В Белогорске, Свободном, Райчихинске завтра ясно, без осадков. Температура воздуха +7°С…+14°С. Ветер разных направлений до 4-5 метров в секунду.
В Завитинске и Архаре переменная облачность. Температура воздуха +8°С…+14°С. Ветер северный и северо-западный до 5 метров в секунду.
В Зее и Шимановске солнечно. Днём воздух прогреется до +13°С. Ветер разнонаправленный 3-5 метров в секунду.
В Тынде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура днём +4°С…+12°С. Юго-восточный и южный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду.
В Сковородине переменная облачность, без осадков. Температура днём +7°С…+13°С. Юго-восточный ветер до 8 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.
В Благовещенске ночью и днём ясно, ветер слабый. Ночью столбик термометра покажет +3°С…+5 °С, днём потеплеет до +15°С…+17°С.
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