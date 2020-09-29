«Корона» для семьи, или Как корреспонденту Амур.инфо пришлось столкнуться с главной заразой 2020 года

Банальная простуда могла бы так и остаться простудой, если бы не одно «но» — полная потеря обоняния. Так в нашу семью пришёл коронавирус.

Ситуация начала развиваться банально — ребёнок пошёл в детский сад, через четыре дня это мероприятие из-за насморка пришлось свернуть. Через десять дней заболела я: насморк, боль в горле, слабость. Ещё через неделю муж начал жаловаться на сильную ломоту в теле. Суставы болели так, что он не мог ни нагнуться, ни взять на руки ребёнка. Через два дня появился насморк. Пришёл с работы, говорит: «Пойду, покурю кальян на балконе, всё равно завтра слягу». И тут выяснилось, что ни запаха угля, ни сильно ароматизированного табака он не чувствует. Чтобы проверить, насколько у него отсутствует обоняние, в ход пошло всё, что имеет резкий запах. Нашелся тройной одеколон и аммиак. Ничего не чувствовал! Стало понятно, что, скорее всего, это никакая не банальная простуда, а самый настоящий коронавирус.

От обычной жизни до постановления Роспотребнадзора – один шаг

Утром в пятницу муж звонил на горячую линию – 112, чтобы узнать, откуда к нему должны приехать врачи. Сказали, вызывайте из поликлиники. Приехали. От ОРВИ назначили мужу сразу и антибиотики, и противовирусное. Анализы взяли только у мужа, потому что на тот момент мы с ребёнком уже были здоровы, и на руках у меня была справка, чтобы вести сына в понедельник в сад.

Я спросила у врачей, что нам делать, сидеть на самоизоляции? На что мне ответили: «Живите обычной жизнью, идите в сад». И мы пошли в понедельник. А во вторник мужу позвонили и сказали, что у него положительный анализ. Срочно нужно было забирать сына из садика и сидеть дома. На следующий день мне в WhatsApp прислали официальное постановление как контактному лицу. Там были указаны я и мой несовершеннолетний ребёнок. Такое же постановление выписали моей маме. Муж забирал у неё ребёнка. При этом заходил к ней, когда анализ ещё не был готов, был в маске и контактировал с ней на улице. Ему ведь тоже не запретили на тот момент выходить из квартиры.

Врачи каждый день

С этого дня в наш дом пошел неисчерпаемый поток врачей. Приходил участковый педиатр посмотреть ребёнка, потом в выходной – дежурный педиатр из поликлиники. Отдельный врач был, чтобы взять у сына анализ на коронавирус. Он приехал на восьмой день после того, как брали анализ у мужа. У меня взяли на десятый день. К мужу приходили дважды брать повторные анализы и один раз, чтобы оценить состояние его здоровья. К слову, на момент положительного анализа, на пятый день обращения к врачам, у него уже не было признаков ОРВИ и каких-либо других симптомов. Но, так как первый тест был положительным, ему всё равно обязаны были сделать КТ.

Компьютерную томографию лёгких делали во второй поликлинике на КПП. Позвонил врач, сказал, чтобы ждал машину на перекрёстке у дома. В машине вместе с ним привезли пять человек. Всем по очереди делали КТ, каждый ждал результат. У мужа изменений в лёгких обнаружено не было. У нескольких человек, которые приехали вместе с ним, по снимкам была пневмония. После всех снова погрузили в машину и повезли по домашним адресам.

Остальную часть времени мы сидели дома. Было очень весело. Если у вас есть трёхлетка, вы можете представить, каково быть в замкнутом пространстве, когда ребёнок бесконечно просится гулять и сходит с ума от «дня сурка». Развлекали, как могли. Заказывали доставку продуктов и лекарств, периодически выручали свекровь, друзья и соседи с бесконтактной доставкой.

В целом мне было достаточно комфортно находиться дома. Работа удалённая, погода большую часть времени была плохая. Единственное, очень хотелось хоть немого тишины и одиночества.

Неуловимые результаты

Мужу повторные анализы делали очень быстро, на второй-третий день. Все они были отрицательные. Ребёнку тоже быстро сделали. В субботу взяли, а в понедельник вечером наш участковый педиатр написал, что результат отрицательный. После этого я выдохнула и ждала свой результат. Никаких симптомов у нас с ребёнком не было. Но свой анализ мне пришлось догонять самой и названивать медсестре, которая периодически звонила мне, чтобы узнать о самочувствии. Врачи ко мне не приходили, вся отчетность по здоровью велась только по телефону. Только в последний день действия постановления мне прислали результат из третьей поликлиники. На вопрос, почему так долго, сказали, что тем, кто изначально был «положительный», анализы делают в одной лаборатории и присылают быстрее. Контактным делают в другой и результат на бумаге присылают в поликлинику в срок от трёх до пяти дней. Мой анализ также был отрицательным.

Моей маме результат пришлось ждать ещё дольше. Ей брать анализ приезжали из четвёртой поликлиники в четверг, мы звонили в субботу, чтобы узнать результат, в понедельник, и во вторник, 29 сентября. «Вашего анализа у нас нет», «если так долго не присылают, значит, он отрицательный», отвечали маме. Между тем срок постановления у неё уже истёк ещё 27 числа. Но при этом выйти из дома она не могла, потому что, как мне сказали на горячей линии 112, сначала должен быть известен результат. Снова пришлось уже вместо мамы звонить в поликлинику, чтобы добиться хоть какой-то информации. К слову, пока я «висела на трубке» и ждала, что мне ответят, на том конце врачи между собой говорили, что «как же они и далее нецензурное слово. Все звонят, что им отвечать?». Давайте начистоту, я понимаю всю сложность работы медперсонала в это напряжённое время, но я имею право знать результат анализа и отношения к себе хочу адекватного. После этого пришлось звонить на горячую линию амурского минздрава. Там пообещали дать ответ. После я ещё звонила в поликлинику, и мне-таки дали номер лаборатории, но трубку там никто не брал на протяжении двух часов. На момент выхода материала результат маминого теста я так и не узнала. Завтра у неё пойдет третий лишний день самоизоляции.

Болел ты или не болел, вот в чём вопрос

Для меня пока остаётся загадкой, почему мы не заразились от мужа: либо уже переболели, либо у нас настолько крепкая «иммунка». Хотя вряд ли, потому что я каждый раз подхватываю простуду, принесённую ребёнком из сада. Как вариант, мы могли перед мужем переболеть не ОРВИ, как озвучили диагноз в поликлинике, а коронавирусом. Но тогда, по идее, мы могли заразить кого-то ещё. С нами тогда контактировали родственники, я отмечала день рождения с друзьями. Но все были либо здоровы, либо у кого-то была лёгкая ОРВИ. Либо, как вариант, мы переболели с ребёнком в январе. Ему тогда лечили бронхит три недели, мне бронхит и трахеит почти полтора месяца. Но опять же, тогда мы могли заразить папу, а этого не произошло. Да и ни о каком коронавирусе в январе никто не знал в России.

Вопросов больше, чем ответов. Чтобы разрешить эту дилемму, я хотела пойти с ребёнком сдать анализ на антитела. Но, как оказалось, должно пройти не менее трёх месяцев, чтобы анализ показал их наличие в крови. А значит, если мы могли переболеть в сентябре, сейчас их ещё не будет. Просто так дважды платить по 1 200 рублей за анализ жалко, поэтому будем ждать и потом сделаем его обязательно. Расслабляться пока тоже не будем. Снова маски, снова антисептики…