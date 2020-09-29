Благовещенские театры покажут «Евгения Онегина» и «Принцессу на горошине»

Фото: www.amurteatr.ru

Роман Александра Пушкина «Евгений Онегин» покажут в Благовещенске 2, 3, 4 и 9 октября. А вот на сцене Амурского областного театра кукол в 3 и 4 октября можно будет увидеть «Принцессу на горошине».

Напомним, что театры в Приамурье откроются 1 октября. Постановку «Евгения Онегина» выбрали для федерального проекта «Театры малых городов». Она откроет 137-ой театральный сезон. Цель – познакомить подрастающее поколение с произведением литературной классики.

Поэтому на постановку спектакля для школьников и студентов пригласили молодую команду из выпускников Российского института сценических искусств. Это режиссёр-постановщик Анна Троянова, художник- постановщик Анастасия Копылова и художник по свету Никита Пивоваров. Все декорации и костюмы выполнены в цехах театра и благовещенских ателье. А в самом спектакле занята почти вся труппа театра.

На сцене Амурского областного театра кукол 3 и 4 октября состоится премьера спектакля «Принцесса на горошине». Автор постановки — режиссёр из Санкт-Петербурга Чакчи Фросноккерс. Спектакль пройдёт в рамках открытия 57-го театрального сезона.