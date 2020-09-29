В Амурской области выявили 30 новых случаев COVID-19

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В Амурской области лабораторно подтверждены 30 новых случаев коронавирусной инфекции. В Благовещенске зарегистрировали 17 заражений.

В Белогорске, Ивановском, Константиновском и Мазановском районах выявили по два новых заражения. В Шимановске, Прогрессе, Свободном, Благовещенском и Архаринском районах — по одному.

Темп прироста за последние сутки составил 0,7 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4 259 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости — 539,08 на 100 тысяч населения.

2 766 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

1 178 человек контактировали с заболевшими.