В Амурской области выявили 30 новых случаев COVID-19
В Амурской области лабораторно подтверждены 30 новых случаев коронавирусной инфекции. В Благовещенске зарегистрировали 17 заражений.
В Белогорске, Ивановском, Константиновском и Мазановском районах выявили по два новых заражения. В Шимановске, Прогрессе, Свободном, Благовещенском и Архаринском районах — по одному.
Темп прироста за последние сутки составил 0,7 %.
С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4 259 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости — 539,08 на 100 тысяч населения.
2 766 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.
1 178 человек контактировали с заболевшими.
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