Новая площадка в Михайловском районе и ремонт Дома культуры в Шимановском районе: все преобразования предложили местные жители

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В Пояркове поставят новую детскую площадку, Селетканский сельсовет, Киселеозёрск и Волково решили отремонтировать Дома культуры. Такие решения местные жители приняли в рамках инициативного бюджетирования, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

В Поярково Михаловского района уже начали устанавливать качели, здесь появится новая детская площадка стоимостью 1,2 миллиона рублей.

Селетканский сельсовет принял решение отремонтировать Дом культуры. В учреждении заменят полы, окна, двери и сцену. На инновации потратят 1 миллион рублей.

В Киселеозёрком учреждении культуры также прошли ремонтные работы, на фасад, отопление, окна и кровлю потратили 1,1 миллион рублей.

Впервые за 15 лет сделали ремонт в Доме культуры села Волково. Внутрення и наружная отделка, а также новые полы, окна и двери обошлись в 1,4 миллион рублей.

Всего региональным бюджетом на реализацию проектов предусмотрено 165 миллионов рублей.