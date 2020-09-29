Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:24 0

Новая площадка в Михайловском районе и ремонт Дома культуры в Шимановском районе: все преобразования предложили местные жители

Новая площадка в Михайловском районе и ремонт Дома культуры в Шимановском районе: все преобразования предложили местные жители
Фото: pixabay.com

В Пояркове поставят новую детскую площадку, Селетканский сельсовет, Киселеозёрск и Волково решили отремонтировать Дома культуры. Такие решения местные жители приняли в рамках инициативного бюджетирования, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

В Поярково Михаловского района уже начали устанавливать качели, здесь появится новая детская площадка стоимостью 1,2 миллиона рублей.

Селетканский сельсовет принял решение отремонтировать Дом культуры. В учреждении заменят полы, окна, двери и сцену. На инновации потратят 1 миллион рублей.

В Киселеозёрком учреждении культуры также прошли ремонтные работы, на фасад, отопление, окна и кровлю потратили 1,1 миллион рублей.

Впервые за 15 лет сделали ремонт в Доме культуры села Волково. Внутрення и наружная отделка, а также новые полы, окна и двери обошлись в 1,4 миллион рублей.

Всего региональным бюджетом на реализацию проектов предусмотрено 165 миллионов рублей.

Просмотров всего: 28

#дети #культура

распечатать


Общество 2

На набережной в Благовещенске устанавливают новые экстремальные горки
Общество

Московский Театр.doc покажет спектакль о подростках Дальнего Востока
Коронавирус 3

Российские кинотеатры могут закрыть из-за второй волны коронавируса
Общество 4

В Благовещенске пройдёт чемпионат «Открой рот»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь