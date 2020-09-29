Книги тоже поместят в карантин: в Приамурье 1 октября откроются читальные залы

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Читальные залы откроются в Приамурье 1 октября. Однако работники и посетители должны соблюдать эпидемиологические меры безопасности. Это решение вынес оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В читальные залы пустят только по предварительной записи, а читать можно не больше двух часов. Посетители обязательно должны быть в масках или респираторах. А для обработки рук в библиотеках есть антисептики и дезинфицирующие салфетки. Садиться нужно будет за столы с соблюдением дистанции. Их, кстати, после каждого читателя продезинфицируют. Прочтённые книги будут помещать в карантин на 5 дней. В залах даже есть разметка для соблюдения дистанции. А на входе сотрудникам и посетителям будут измерять температуру, сообщает министерство культуры.