В Амурской области мужчина попал под поезд

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Вечером 28 сентября в Белогорский линейный отдел поступило сообщение о том, что в районе станции Екатеринославка машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека.

Приехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что пострадавший – 35-летний амурчанин. Мужчина был госпитализирован в Октябрьскую больницу со множественными травмами. Транспортными полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

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#происшествия #транспорт

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