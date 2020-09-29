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сегодня, 14:50 0

В Амурской области мужчина попал под поезд

В Амурской области мужчина попал под поезд
Фото: pixabay.com

Вечером 28 сентября в Белогорский линейный отдел поступило сообщение о том, что в районе станции Екатеринославка машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека.

Приехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что пострадавший – 35-летний амурчанин. Мужчина был госпитализирован в Октябрьскую больницу со множественными травмами.

Транспортными полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

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#происшествия #транспорт

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