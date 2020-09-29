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29сентября
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сегодня, 14:38 0

Адсорберы, предназначенные для осушки и очистки сырьевого газа, установлены на VI линии Амурского ГПЗ

Адсорберы, предназначенные для осушки и очистки сырьевого газа, установлены на VI линии Амурского ГПЗ

Адсорберы, предназначенные для осушки и очистки сырьевого газа, установлены на последней — шестой технологической линии Амурского ГПЗ. Пять агрегатов, каждый весом в 230 тонн, необходимы для удаления влаги и примесей из природного газа, поступающего на завод.

Это важная операция, которая обеспечивает подготовку газа для процесса газоразделения, проходящего при сверхнизких температурах.

Ранее аналогичные адсорберы были смонтированы на предыдущих пяти технологических линиях предприятия.

Справка

Строительство Амурского газоперерабатывающего завода началось в 2015 году в рамках реализуемой ПАО «Газпром» Восточной газовой программы. Предприятие будет извлекать из сырьевого газа, поступающего по магистрали «Сила Сибири», самые ценные фракции для переработки на территории России: этан, пропан, бутан, пентан—гексановую фракцию и гелий. Завод состоит из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. На проектную мощность в 42 млрд куб. м газа в год Амурский ГПЗ выйдет к началу 2025 года.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством.

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#строительство #технологии

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