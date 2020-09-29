В микрорайоне Европейский отключили свет из-за аварии на соседней стройке

В микрорайоне Европейский больше суток нет горячей воды, а с сегодняшнего утра пропало и электричество. В управляющей компании заверили, что горячая вода исчезла из-за дефекта трассы АКС. А свет пропал из-за того, что строители нового дома по соседству повредили подземный кабель экскаватором.

Череда несчастий жителей микрорайона Европейский продолжается. Оценить дефект трассы работники АКС обещали уже сегодня в обед. Однако, чтобы устранить проблему полностью может потребоваться намного больше времени.

— Вчера утром отключили горячую воду, батареи холодные. А сегодня утром я собиралась на работу и услышала громкий хлопок, похожий на взрыв. Выглянула в окно, явно что-то поизошло на соседней стройке. Там китайская компания «Хуа Дун» строит здание уже два года. Мы не раз жаловались на шум, пыль и битум. Это вязкое вещество невозможно отмыть обычной водой и приходится пользоваться услугами химчистки. Но отключение света — последняя капля. Теперь даже нельзя согреть холодную воду, чтобы помыться, — рассказала жительница дома Европейский, 3 Анна.

Такая ситуация происходит постоянно, рассказала жительница. Она пояснила, что за это лето свет и воду уже отключали множество раз. А исправить ситуацию никто не пытается, считает Анна.

В компании «Хуа Дун» начальства на месте не оказалось. Напомним, так же в результате аварии на трассе уже четыре дня нет воды в доме Шевченко 109/1.