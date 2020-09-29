На набережной в Благовещенске устанавливают новые экстремальные горки

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На благовещенской набережной появится новая игровая площадка — «Лесной лагерь», это последняя часть игрового комплекса. На площадке уже установлены «Сетка», «Многоугольник» и «Ракета», сообщает в министерстве жилищно-коммунального хозяйства области.

— Несмотря на то, что комплекс такой высокий, он абсолютно безопасен. Безопасность подтверждена сертификатом соответствия техническому регламенту, полученным заводом. Переходы от домика к домику будут выполнены из канатных дорог-тоннелей, на высоте открытых пространств не будет. Внутрь каната будет встроен металлический стержень, который придаст ему безопасность и прочность. Спускаться можно будет только по этим канатным переходам или с горок, – заверил представитель подрядной организации Максим Лизунов.

По словам подрядчика, при хороших погодных условиях комплекс сдадут в ближайшие 10 дней.

Преобразования проводят по просьбе жителей города, в прошлом году Олег Имамеев провёл общегородское собрание, на котором благовещенцы рассказали, в каких преображениях нуждается площадка.

—Все, что планировалось в рамках благоустройства детской площадки, уже почти реализовано. Мы учли пожелания большинства горожан, и в ходе первого этапа работ этим летом на площадке появилось около километра новых пешеходных дорожек, газоны, большие и удобные качели, запустили в работу модульный туалет. Теперь на финишную прямую вышел монтаж игровых комплексов. Их можно будет эксплуатировать и зимой. Мы видим, как сильно изменилась, похорошела детская площадка за сезон. Теперь большая ответственность стоит перед горожанами сберечь её, – прокомментировал мэр Благовещенска Олег Имамеев.