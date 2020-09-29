Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:57 2

На набережной в Благовещенске устанавливают новые экстремальные горки

На набережной в Благовещенске устанавливают новые экстремальные горки
Фото: www.instagram.com/minzkhamur/

На благовещенской набережной появится новая игровая площадка — «Лесной лагерь», это последняя часть игрового комплекса. На площадке уже установлены «Сетка», «Многоугольник» и «Ракета», сообщает в министерстве жилищно-коммунального хозяйства области.

— Несмотря на то, что комплекс такой высокий, он абсолютно безопасен. Безопасность подтверждена сертификатом соответствия техническому регламенту, полученным заводом. Переходы от домика к домику будут выполнены из канатных дорог-тоннелей, на высоте открытых пространств не будет. Внутрь каната будет встроен металлический стержень, который придаст ему безопасность и прочность. Спускаться можно будет только по этим канатным переходам или с горок, – заверил представитель подрядной организации Максим Лизунов.

По словам подрядчика, при хороших погодных условиях комплекс сдадут в ближайшие 10 дней.

Преобразования проводят по просьбе жителей города, в прошлом году Олег Имамеев провёл общегородское собрание, на котором благовещенцы рассказали, в каких преображениях нуждается площадка.

—Все, что планировалось в рамках благоустройства детской площадки, уже почти реализовано. Мы учли пожелания большинства горожан, и в ходе первого этапа работ этим летом на площадке появилось около километра новых пешеходных дорожек, газоны, большие и удобные качели, запустили в работу модульный туалет. Теперь на финишную прямую вышел монтаж игровых комплексов. Их можно будет эксплуатировать и зимой. Мы видим, как сильно изменилась, похорошела детская площадка за сезон. Теперь большая ответственность стоит перед горожанами сберечь её, – прокомментировал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Просмотров всего: 768

#дети

распечатать


Общество

Новая площадка в Михайловском районе и ремонт Дома культуры в Шимановском районе: все преобразования предложили местные жители
Общество 3

Врач Александр Найдёнов: «У нас день сердца ежедневно!»
Общество 4

Благовещенец задолжал своему ребёнку 1,5 миллиона рублей
Общество 1

В Пояркове появилась новая детская площадка
Комментарии
Показать все (2)
  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Не говорите. Лишь бы не ломали.

  • архаровец77

    архаровец77
    55 минут назад

    С виду очень травмоопасный, особенно для детей

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь