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29сентября
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сегодня, 13:27 6

В полиции Благовещенска новый руководитель

В полиции Благовещенска новый руководитель
Фото: 28.мвд.рф

Начальник УМВД России по Амурской области генерал майор полиции Константин Носков представил личному составу МО МВД России «Благовещенский» нового руководителя — полковника полиции Дениса Козлова.

Константин Анатольевич охарактеризовал нового руководителя как человека, обладающего богатейшим опытом организаторской работы, хорошо знающего структуру и задачи органов внутренних дел.

Денис Козлов поблагодарил за оказанное доверие и пообещал, что весь имеющийся опыт работы будет реализован в полном объёме для обеспечения правопорядка на вверенной ему территории.

Денис Козлов родился 8 августа 1977 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. В 2006 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «юриспруденция». В 2019 с отличием окончил Академию управления МВД РФ.

Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска криминальной милиции ОВД Комсомольского района. На протяжении долгих лет Денис Александрович служил в подразделении уголовного розыска.

В 2014 году Денис Козлов возглавил ОМВД России по Хабаровскому району, с февраля 2017 года по сентябрь 2020 года — заместитель начальника УМВД России по городу Хабаровску — начальник полиции.

Награждён ведомственными медалями Министерства внутренних дел Российской Федерации «За отличие в службе» 3, 2, 1 степеней, сообщает УМВД России по Амурской области.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Хабаровские опера в общак воровской платили? Вор в законе Джем ногой дверь в управление открывал...Или врут люди?

  • Pooss

    Pooss
    1 час назад

    Да он в то время опером простым был

  • Helen 55

    Helen 55
    23 минуты назад

    В 2014 году Денис Козлов возглавил ОМВД России по Хабаровскому району

    А что есть Хабаровский район??????????????????

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    18 минут назад

    Одного мало было, еще одного решили... Чей на этот раз он родственник?

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    7 минут назад

    А почему на понижение пошел? Не справился с подавлением митингующих? Тогда молодец! Нам такие нужны!!!

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    7 минут назад

    А почему на понижение пошел? Не справился с подавлением митингующих? Тогда молодец! Нам такие нужны!!!

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