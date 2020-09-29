В полиции Благовещенска новый руководитель

Фото: 28.мвд.рф

Начальник УМВД России по Амурской области генерал майор полиции Константин Носков представил личному составу МО МВД России «Благовещенский» нового руководителя — полковника полиции Дениса Козлова.

Константин Анатольевич охарактеризовал нового руководителя как человека, обладающего богатейшим опытом организаторской работы, хорошо знающего структуру и задачи органов внутренних дел.

Денис Козлов поблагодарил за оказанное доверие и пообещал, что весь имеющийся опыт работы будет реализован в полном объёме для обеспечения правопорядка на вверенной ему территории.

Денис Козлов родился 8 августа 1977 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. В 2006 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «юриспруденция». В 2019 с отличием окончил Академию управления МВД РФ.

Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска криминальной милиции ОВД Комсомольского района. На протяжении долгих лет Денис Александрович служил в подразделении уголовного розыска.

В 2014 году Денис Козлов возглавил ОМВД России по Хабаровскому району, с февраля 2017 года по сентябрь 2020 года — заместитель начальника УМВД России по городу Хабаровску — начальник полиции.

Награждён ведомственными медалями Министерства внутренних дел Российской Федерации «За отличие в службе» 3, 2, 1 степеней, сообщает УМВД России по Амурской области.