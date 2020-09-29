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29сентября
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сегодня, 13:21 0

Московский Театр.doc покажет спектакль о подростках Дальнего Востока

Московский Театр.doc покажет спектакль о подростках Дальнего Востока
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске 4 октября в рамках книжного фестиваля «Берег» московский Театр.doc покажет спектакль «Будущее.doc Восток». Для подготовки к постановке использовали интервью с подростками из Благовещенска и Хабаровска. Постановку можно будет увидеть в театре кукол в 19:00, вход в масках и перчатках свободный, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

«Будущее.doc» — монологи подростков на самые важные темы: о проблемах, ожиданиях, травмах, гражданской позиции. Спектакль поставлен в технике verbatim (дословный перевод — «в наушниках»), актёры не играют, а проживают текст: интонации, дыхание и голос. В Благовещенске покажут новую версию спектакля, для этого поговорят с подростками из Благовещенска и Хабаровска.

— Спектакль «Будущее.doc» постоянно обновляется — каждый раз его играют новые актёры. Мы хотим полностью изменить текст, чтобы дать слово новым героям — свободолюбивым и бескомпромиссным подросткам, мнение которых почему-то мало кто спрашивает в России. Мы хотим, чтобы их наконец услышали, — рассказывает Даша Баранова.

Команда отдела боли Театра.doc приглашает на интервью новых героев, принять участие смогут подростки 14-18 лет.

Книжный фестиваль будет проходить 3 и 4 октября в ТРЦ «Острова».

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#культура #отдых

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