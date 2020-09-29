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29сентября
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сегодня, 13:32 0

На территории Амурской области завоют сирены

На территории Амурской области завоют сирены

В пятницу, 2 октября, с 10:20 до 11:00 в Амурской области состоится плановая проверка автоматизированной системы оповещения населения. Ее проведут в полном объеме с включением электросирен в Благовещенске и Свободном, в остальных населенных пунктах – с ограничениями, по решению глав муниципальных образований.

Сигналы оповещения прозвучат в эфире телевидения, FM-радиостанций и по кабельному телевидению с информированием населения о том, что проводится проверка работы системы оповещения, населению никаких действий предпринимать не нужно.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, комплексная проверка системы оповещения проводится четыре раза в год, один раз в квартал.

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#жизнь #МЧС

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